Нацбанк Казахстана наказал допустившие в III квартале нарушения финорганизации

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальный банк Казахстана наказал допустившие в III квартале нарушения финансовые организации, передает корреспондент агентства.

«По порядку обслуживания банковского займа у банков выявлены нарушения, касающиеся недостоверного указания банком размера ГЭСВ в персональных условиях по договору банковского займа, продажи банком заложенного имущества третьему лицу без проведения торгов, в нарушение требований закона об ипотеке, нарушения сроков уведомления заемщика о наличии просроченной задолженности по займу и другое», — сообщил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка Александр Терентьев.

Также, по платежам и переводам денег банки, по данным финансового регулятора, могут необоснованно списывать деньги по кредитному договору по платежному ордеру, но без распоряжения заемщика, необоснованно взыскивать деньги в сумме неустойки (пени, штрафа) по платежному требованию и другое.

Также выявлено неоперативное устранение технических сбоев в работе банкоматов, открытие счета без заявления клиента, неполного информирования клиента при предоставлении выписок и непредоставление ответов на обращения клиента.

Коллекторские агентства, по информации Нацбанка, не представляют запрашиваемую уполномоченным органом информацию и документы, не сообщают при первичном контакте с должником обязательную информацию и не фиксируют процесс взаимодействия с должником на аудио- или видеосредства.

Страховые компании нарушают порядок оформления калькуляции и фотографирования поврежденного транспортного средства, несвоевременно предоставляют письменные ответы на заявление клиента и не соблюдают порядок осмотра и оценки поврежденного транспортного средства.

Микрофинансовые организации (МФО) нарушают порядок списания просрочки по займу, несвоевременно представляют сведения в кредитное бюро и заключают договоры о микрокредитах, не соответствующие требованиям законодательства.

В результате банки оштрафованы на Т5,2 млн, МФО – на Т1,2 млн, коллекторские агентства – на Т0,5 млн. К финансовым организациям также применены другие меры воздействии, рекомендации, письменные предписания и другие, резюмирует финрегулятор.