Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Осадки ожидаются в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, лишь на западе и на юге без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, утром и днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 15 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем +5+7.

В Алматы переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +6+8, днем +12+14.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +5+7, днем +18+20.

В Северо-Казахстанской области дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Карагандинской области ожидаются местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью метель, гололед. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Костанайской области местами дождь с небольшим снегом, местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Павлодарской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Восточно-Казахстанской области днем местами дождь с небольшим снегом, ночью снег может усилиться, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью ожидаются заморозки -3. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Алматинской области днем местами небольшой дождь, ночью местами дождь с небольшим снегом, в горах возможен снегопад, ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Акмолинской области днем дождь с небольшим снегом, ночью местами осадки, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Жамбылской области ночью местами дождь, местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +14+19, ночью +2+7.

В Атырауской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +16+21, ночью +3+8.

В Кызылординской области ночью ожидаются заморозки -3. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Актюбинской области тоже без осадков. Днем +7+12, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на реках востока и юго-востока республики ожидается продолжение увеличения водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.