Война Миров. «Формула Штайнмайера» украинской политической школой не осваивается

Тяжело капитулировать, когда пропаганда годами твердила о скорой победе

«Глупая» немецкая привычка апеллировать к здравому смыслу и рационализму порой является единственно верной. «Формула Штайнмайера» появилась отнюдь не вчера – министр иностранных дел Германии предложил ее в октябре 2015-го, то есть четыре года назад, а 19-го октября 2016-го ее подтвердили в рамках «нормандской четверки». Все президентство Петра Порошенко прошло под усилиями (реальными и мнимыми) решить проблему ЛДНР в обход «формулы», но ничего из этого не вышло. Теперь президент Владимир Зеленский пытается следовать маршрутом выхода из кризиса, предложенным Франк-Вальтером Штайнмайером, но препятствий на этом пути много и все сложные.

Владимир Зеленский уже не сыграет президента Голобородько, а роль президента Украины Зеленского очень проигрышная. «Формуле Штайнмайера» предшествовали Иловайский (Минск-1), а затем Дебальцевский (Минск-2) «котлы». Журналисты утверждают, что президент Петр Порошенко периодически выходил из зала переговоров якобы в туалет, а сам по сотовому телефону названивал своему генералитету в надежде услышать спасительную новость о том, что украинские военнослужащие прорвали окружение в Дебальцево. Однако чуда не наступило и пришлось подписывать Второе минское соглашение.

Выполнение Минска-2 для президента Порошенко было равнозначно политическому самоубийству. Поэтому он строго придерживался модели «подписывать, но не выполнять». Франк-Вальтер Штайнмайер предложил упрощенную схему для 13-ти пунктов Второго минского соглашения: прекращение огня – разведение сторон – выборы местных органов власти в ЛДНР. Немецкий глава МИДа, как человек со стороны, сразу уяснил для себя и довел до сведения других, что вооруженные силы Украины с бойцами ДНР и ЛНР, подпираемыми российскими ЧВК и батальонными тактическими группами регулярной армии справиться не смогут, а потому Минск-2 стоит выполнять.

Второй тур последних украинских президентских выборов показал, что за войну до победного конца, каким бы призрачным он ни был, выступает только четверть электората Украины, сконцентрированного прежде всего в западных областях. Но с остальными не все однозначно. Многие жители центральных областей Незалежной за мирное урегулирование, однако без принципиальных уступок со стороны Киева. Востоку Украины все равно на каких условиях заключать мир, лишь бы отдохнуть от боевых действий, мародеров и дезертиров.

Мира от Владимира Зеленского требует не только электорат. На Киев мощно давят Берлин и Париж, поскольку бизнес-круги Германии и Франции очень болезненно реагируют на санкционную войну Евросоюза с Россией. Европейцы и раньше несли большие потери из-за проблем с доступом на российский рынок, а в свете активного прихода на него Китая в технологические и капиталоемкие сектора, плюс развязанной Дональдом Трампом торговой войны с ЕС, сроки стали давить особенно сильно. Тот же «Северный поток – 2» вздохнет свободней, если на Украине установится мир.

Выложенная президентом Трампом стенограмма его телефонных переговоров с Владимиром Зеленским сильно испортила последнему политический имидж. Лидер Украины неосторожно пожаловался хозяину Белого дома на канцлера Германии и президента Франции, а теперь вся эта внутренняя кухня стала достоянием гласности. Берлин и Париж резонно указывают Киеву, что продолжительное время «кормят» его кредитами и различными субсидиями, а тот в первую очередь смотрит на Вашингтон. Хозяин Овального кабинета тем временем твердит, что Украина ему по гроб обязана, но никакой пользы от американской помощи для Киева нигде не просматривается.

Фактически Дональд Трамп заставляет президента Украины определиться по стороне баррикад. Либо он с республиканцами, то есть нынешней командой Белого дома, либо по умолчанию будет считаться в лагере демократов. Как опасно играть с американцами ва-банк видно по судьбе Петра Порошенко, который поставил на Обаму-Клинтон, а победили их соперники. Тем временем политическая борьба в США развивается по своим законам и как черная дыра втягивает в свою орбиту Незалежную, совершенно не спрашивая ее мнения или желания.

Для продвижения «формулы Штайнмайера» в жизнь необходимо в конституции Украины закрепить особый статус ныне непризнанных республик Донбасса. Киев предлагает провести это не через изменения в конституцию, а отдельным законом. Но и такой подход украинских националистов не устраивает и те угрожают Зеленскому очередным внеочередным майданом.

Владимир Зеленский пытается оправдываться тем, что войну в Донбассе развязал не он и Минские соглашения подписывал тоже не он. Однако в условиях украинской политической культуры и информационного поля все это имеет мало веса. У многих жителей Незалежной радикальных взглядов картина мира под воздействием полномасштабной пропаганды давно сформирована, и чем больше жизнь не соответствует схеме – тем хуже для жизни, а не для схемы. Если большинство населения страны устало от прослушивания пластинки про еще чуть-чуть и наступит «перемога», то к радикалам такое не относится и они готовы продолжать противостояние дальше.

Все указывает на то, что президент Зеленский радикалов боится, а потому на решительные действия не способен. Не проведена даже первоначальная фаза «Формулы» – прекращение огня и разведение сторон. Украинский лидер в качестве предварительной меры предлагает ДНР и ЛНР самораспуститься, что встречается смехом. Выставление заведомо неприемлемых для ЛДНР условий похоже на технологию отказа от выполнения Минска-2, но как бы в силу непреодолимых обстоятельств.

Закрепление особого статуса «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО) грозит Украине федерализацией, а возможно и конфедерализацией. На низком старте давно находятся Одесская и Харьковская области. Как все регионы-доноры, они не любят делиться с центром своими доходами и всяческими путями стараются расширить полномочия на уровне областей.

Ресурс времени поджимает Владимира Зеленского ничуть не меньше, чем политическое руководство Германии, а где-то и гораздо больше. Рейтинг уже опустился с 73% до 66%, а впереди декабрь. Дело в том, что в последнем месяце текущего года жители Незалежной получат квитанции с новыми тарифами ЖКХ, а население и нынешний уровень расходов на «коммуналку» категорически не тянет. Любые политические расчеты показывают, что решать вопрос с ЛДНР нужно до наступления зимы, которая обещает быть чрезвычайно проблемной, однако президенту Украины не хватает политической воли и элементарного мужества, из-за чего пауза в болезненном вопросе непозволительно затягивается.

Война в Донбассе остается главной кормушкой для украинской политической элиты. Ситуация вообще получается парадоксальная. Перспектив военного решения проблемы непризнанных республик для Киева нет никаких, но и сворачивать военное противостояние весьма сложно. В случае разведения сторон украинских военнослужащих нужно размещать хотя бы в палатках, а для этого тоже требуются средства.

В итоге получается странная картина. Украина не может продолжать войну уже в силу финансовых ограничений, но и следовать «формуле Штайнмайера» Киев не в состоянии, поскольку это грозит новой внутриполитической дестабилизацией. Надежд на то, что все рассосется само собой – тоже никаких. Тем временем процесс идет сложным разнонаправленным самотеком с непредсказуемыми, но все-таки однозначно негативными для Незалежной последствиями.

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