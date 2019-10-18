«Во-первых, никакого вмешательства в работу президента со стороны Елбасы нет и не будет. Во-вторых, Токаев — это не второй Назарбаев». «Одна партия «Нур Отан» не может выражать мнение всего общества». «Китайская компания подняла зарплату работникам после протестов»

Сетевой Казахстан 18 октября 2019г.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Абаев ответил на вопрос о «двоевластии» в Казахстане» — Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен АБАЕВ в эфире еженедельной передачи «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» прокомментировал ряд тем, которые вызвали общественный резонанс в обществе. Он прокомментировал в том числе поднимаемый в ряде СМИ вопрос двоевластия в Казахстане после добровольной отставки Назарбаева. Елбасы своими заявлениями в недавнем интервью агентству «Хабар» опроверг аспекты всех этих домыслов, подчеркнул министр. «Во-первых, никакого вмешательства в работу президента со стороны Елбасы нет и не будет. Во-вторых, Токаев — это не второй Назарбаев. У него свой стиль управления, свой взгляд, поэтому не нужно поднимать шум о двоевластии всякий раз, когда президент использует новые форматы в своей работе«, — отметил Абаев. Он добавил, что глава Казахстана советуется с Елбасы по важным вопросам, как и другие ировые политики.

FORBES . KZ . «Как Байтасов и Сатпаев о власти и бизнесе поспорили» — Разговор, состоявшийся 17 октября в рамках проекта радио Business FM «Байтасов Live», получился очень острым. Это была настоящая битва мнений. Forbes.kz предлагает изложение самых интересных моментов дискуссии. Досым САТПАЕВ — Одна партия «Нур Отан» не может выражать мнение всего общества. Даже молодёжь многослойна: есть сельская, городская, приехавшая в города, русскоязычная, казахоязычная, и у каждой своё представление том, какими должны быть политические лидеры. Не надо бояться количественного роста партий, они должны пройти через конкурентную борьбу, чтобы отражать мнение своих электоральных групп. В обществе есть запрос на появление либерально-демократических, национал-патриотических, консервативных партий, даже экологических, учитывая, что экологическое сознание растет.

365 INFO . KZ . Роман ИВАНОВ – «Пациент скорее мертв: кому нужна нежизнеспособная партия?» — Накануне в Алматы анонсировали создание очередной политической партии с универсальной приставкой «демократическая». Присутствовали журналист Жанболат МАМАЙ, политик и общественник Тулеген ЖУКЕЕВ и журналист Асель ДЖАНАБАЕВА. Также из Вашингтона по скайпу выступал журналист Сергей ДУВАНОВ. Первое, что сразу бросилось в глаза — это позиционирование: для кого она, собственно, создается. Оказалось, что задумали «для всех». Итак, неважно, правый или левый, националист или коммунист, лишь бы желал свергнуть нынешнюю власть. Главный лозунг, под которым собственно и прошло все мероприятие. Мол, с остальным потом разберемся. При ближайшем рассмотрении сама идея выглядит следующим образом: вы помогите нам пробиться в большую политику (в парламент, например), добавьте авторитета и обеспечьте реальным весом. А дальше мы будем рулить уже сами, в соответствии с собственными реальными целями и задачами.

«Угольные войны России: как политика мешает экономике Казахстана» — Одним из вопросов, которые решались в Нур-Султане на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией, был вопрос транзита казахстанского угля на Украину. Проблема в том, что из-за сложных российско-украинских отношений казахстанская угледобывающая промышленность несет убытки. Как отметили в правительстве Казахстана, кое-какие подвижки в решении проблемы все же произошли. По крайне мере Россия прислушалась к нашим чиновникам. Но документально договоренности пока не закреплены.

EHONEWS . «Коррупционеров выпускают, а Сыроежкин и Майлыбаев продолжают сидеть» — Не согласившись со столь суровым приговором в отношении Константина Сыроежкина известные политологи Андрей ЧЕБОТАРЕВ, Галым АГЕЛЕУОВ, Эдуард ПОЛЕТАЕВ и многие другие обратились к президентам Казахстана, России и Китая, с просьбой принять участие в пересмотре дела известного китаиста. В своем обращении они указывают, что «Сыроежкин – выдающийся по мировым меркам профессионал, талантливый ученый и большой патриот, внесший весомый научный вклад в развитие Казахстана, Центральной Азии и России, их отношений с Китаем и многими другими странами».

EXPERTONLINE . KZ . «Вкусный этноцентризм» — Казахская поп-музыка сегодня стала одним из главных культурных пространств, где воспроизводится этническая идентичность, или идея казахскости. Феномен вполне объясним: переноса полемики с бытового уровня на уровень политического дискурса так и не произошло, а этноцентризм пришелся потребителю по вкусу. Конечно, мы далеко не единственная страна в мире с подобными музыкальными предпочтениями, но масштабы явления не могут не впечатлять как потребителей, так и исследователей.

AZATTYQ . ORG . «Китайская компания подняла зарплату работникам после протестов» — Китайская компания «Восток нефть и сервисное обслуживание», работающая в Актюбинской области, согласилась повысить зарплату местным работникам, которые выполняют самую тяжелую работу на предприятии. Они говорят, что ждали этих изменений на протяжении многих лет.

«Рост числа бедных, нерешенные проблемы и «уязвимость» Казахстана» — 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Всемирный банк в своем докладе констатирует замедление темпов преодоления бедности в Казахстане в последние годы и отмечает нерешенность многих социальных проблем, что делает страну уязвимой для экономических потрясений.

««Касаются жизни и смерти каждого». Проект кодекса о здоровье и настороженность общественников» — Петиция против разработанного казахстанским правительством проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» собрала несколько тысяч подписей. Инициировавшие онлайн-обращение не согласны, в частности, с предложением сделать вакцинацию детей обязательной. Они возмущены и пунктами, регламентирующими донорство и разрешающими вывоз органов за рубеж.

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ, врач – «Так кто же «заказал» нашего министра?» — Никто. Просто льется гнойник, который он сам и вскрыл. Скоро пройдет. Просто надо перевязывать и принимать лекарства, и наступит выздоровление. Если этого не сделать, процесс станет хроническим и мы опять будем говорить о медицине еще 100 лет. И еще мы слишком часто меняем лечащего врача, а это очень вредно, поверьте.

CARAVAN . KZ . «Пьяные медики в Атырау выдавливали младенцев из утроб матерей» — Появились новые подробности задержания главного врача областного перинатального центра Атырау, подозреваемого в убийстве новорожденного младенца.

«Как на ложном стыде зарабатывают капитал, или Почему Казахстану нужно половое просвещение» — Уятмены в Казахстане заботятся не о морали, а зарабатывают медийный, политический и экономический капитал. В это же время в далеком ауле прыщавый отрок думает, что от ВИЧ его защитит скотч, намотанный на половой член.

KURSIV . KZ . «От чего зависит цена поездки на такси» — Рост числа местных таксопарков и вход на казахстанский рынок международных платформ по заказу такси делают этот вид транспорта более доступным. «Курсив» расскажет, как формируется стоимость поездки и что на нее влияет. За семь месяцев 2019 года автомобильным и городским электрическим транспортом (троллейбусы, трамваи) в Казахстане, по данным Комстата, было перевезено 13,5 млрд человек, что на 3% больше, чем в аналогичный период 2018 года. Больше всего людей перевезено автобусами – 10,2 млрд человек (почти 75,7% от всех перевозок). На втором месте по числу пассажиров – такси, 3,3 млрд человек воспользовались услугами данного вида транспорта, что составило 23,9% от всех пассажироперевозок. Меньше 1% перевозок пришлось на все другие виды транспорта, в том числе трамваи и троллейбусы.

EXPRESS — K . KZ . ««Вас вообще не существует по бумагам». Легко ли гастарбайтерам из Казахстана в Южной Корее?» — Корреспондент «ЭК» связался с агентом, занимающимся поиском работы для казахстанцев в Южной Корее. По его словам, есть замечательная вакансия на рыболовецкой шхуне. В обязанности входит ловить в Желтом море кальмаров, устриц и крабов. Зарплата – от 500 тысяч до 800 тысяч тенге. Комиссия агента за услуги – 50 тысяч тенге. Отправить новоиспеченного работника в Южную Корею он готов хоть завтра, если у вас есть деньги на билет.

«Почему казахстанец решил сдаться корейским властям?» — По данным МИД РК, 20-летний казахстанец находился в Южной Корее нелегально более года. В момент совершения преступления он испугался последствий и на следующий день после ДТП покинул страну. Спустя несколько дней местные правоохранительные органы нашли его в Павлодаре. — Ему всего лишь 20 лет, поэтому так сложилось, что он убежал, тем не менее он понял всю серьезность ситуации и вернулся на место происшествия… Наш гражданин, как вы знаете, прибыл в город Сеул по собственному желанию, — сказал Айбек СМАДИЯРОВ.

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