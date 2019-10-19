Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, в Алматы и Шымкенте курс не изменился

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Алматы. 19 октября. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, в Алматы и Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т390, а продажи – Т391,1.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 389,9, а продают по Т391,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т390,3, а продажи – Т390,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т389,98.

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