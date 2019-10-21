Биртанов рассказал о сэкономленных деньгах при изменении системы лекобеспечения

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о сэкономленных деньгах при изменении системы лекарственного обеспечения.

«В результате при закупе на 2019 год удалось сэкономить Т22 млрд благодаря снижению предельных цен, Т12,8 млрд – за счет централизации амбулаторного лекарственного обеспечения, также Т14,5 млрд – за счет цифровизации учета получателей лекарственных средств, а еще Т10,4 млрд – за счет отпуска средств через объекты первичной медицинской сети. Ранее эти лекарства с наценкой отпускались через коммерческие аптеки. Таким образом, расширен перечень бесплатных лекарственных средств на дополнительные 40 наименований в рамках выделенного бюджета», — сообщил Биртанов на правительственном часе в понедельник.

Он отметил, что деньги удалось сэкономить благодаря централизации лекарственного обеспечения и другим нововведениям.

«В 2018 году централизовано лекарственное обеспечение, обеспечена прозрачность закупа лекарственных средств, введен электронный учет выдачи бесплатных лекарств, запущен единый контакт-центр, внедрена рассылка смс-сообщений, получающих лекарства бесплатно. По каждому факту невыдачи лекарств проводится изучение и принимаются меры. Также утверждены правила регулирования цен на лекарственные средства. До 40% снижены цены на лекарственные средства при формировании единого списка дистрибьюторов на этот год», — сообщил он.