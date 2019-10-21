Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Лицензирование детских дошкольных учреждений могут вернуть в Казахстане, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Лицензирование в 2011 году отменили, цель была такая – для того, чтобы поддержать рост частных дошкольных учреждений. Мы на сегодняшний день видим, что уже 95,2% мы охватили. Теперь нам нужно не столько количество, сколько качество, поэтому мы рассматриваем два момента: или вернуть лицензирование или через саморегулируемые организации через аккредитацию. Поэтому сейчас мы создали рабочую группу по предпринимательскому кодексу. Необходимо создание рабочей группы для изучения последствий для бизнеса такого шага, поэтому мы уже приступили к этому вопросу, обсуждаем с ассоциацией частных дошкольных организаций. Тут порядок нужен, тем более что в большинстве стран есть лицензирование дошкольных организаций, это необходимо», — сказал Аймагамбетов, отвечая на вопрос депутата Ирины Ароновой о лицензировании дошкольных учреждений в ходе правительственного часа в понедельник.

При этом он отметил, что большинство озвученных ей проблем, таких как нарушение санитарных норм, отравления, несоблюдение этики сотрудниками детских дошкольных учреждений, происходят в частных дошкольных организациях, открывшихся через уведомительный порядок.

Кроме того, он пояснил, почему сроки проведения аттестации дошкольных учреждений неоднократно переносились.

«Действительно аттестация на протяжении ряда лет не только дошкольных организаций, но и организаций среднего образования не проводилась, и это было решение коллегии. Цель была такая – когда мы переходим на обновленное содержание, и очень много проверок, аттестаций, и так далее, коллегией было принято коллегиальное решение, и тогда еще министром образования было принято такое решение. Теперь после того, как были внесены поправки предпринимательский кодекс, вообще сам механизм аттестации – его на сегодняшний день нормативно трудно применить, его не существует. В законе об образовании он остался, в предпринимательском кодексе произошли изменения. Поэтому мы считаем, тем не менее, если сфера лицензируемая, то должна быть система контроля», — пояснил Аймагамбетов.