Экзамены в докторантуру обусловлены переходом вузов РК к академической самостоятельности

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Экзамены для поступления в докторантуру обусловлены переходом казахстанских вузов к академической самостоятельности, полагает министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Специфика докторантуры такова, что заменять самостоятельные экзамены вузов тестированием для поступления в докторантуру, учитывая, что мы переходим к автономии, академической самостоятельности вузов, было бы нецелесообразно», — сказал Аймагамбетов в понедельник на правительственном часе о предварительных итогах реализации госпрограммы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы, отвечая на вопрос о коррупционных рисках при поступлении в докторантуру.

По мнению депутата мажилиса парламента РК Жамбыла Ахметбекова, задавшего вопрос, именно во вступительных экзаменах при поступлении в докторантуру, который проводится вузами самостоятельно, кроются элементы коррупции со стороны руководства вузов.

«Почему преподаватели вузов, имея многолетний стаж, не могут поступить в докторантуру? Можно ли, как при поступлении в магистратуру, внедрить здесь комплексное тестирование по профильным предметам?» — спросил депутат.

Глава МОН признал, что внедрение тестирования при поступлении в магистратуру действительно позволило снять многие коррупционные риски, но применение тестов на экзамене в докторантуру назвал «нецелесообразным».

«Мы планируем через иные механизмы обеспечивать прозрачность этого процесса», — добавил Аймагамбетов.