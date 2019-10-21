Дело Ермегияева истребовано из суда на проверку

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Дело экс-главы компании «Астана Экспо-2017» Талгата Ермегияева истребовано из суда на проверку, передает корреспондент агентства.
«Оно (дело Ермегияева – КазТАГ) истребовано из суда для проверки», — подтвердила корреспонденту МИА КазТАГ в понедельник адвокат Алла Котлова.
Какой именно орган истребовал дело Ермегияева для проверки адвокат не уточнила.
В пресс-службе генеральной прокуратуры корреспонденту МИА КазТАГ ответили, что не владеют информацией о том, какой орган мог истребовать дело Ермегияева из суда.
Напомним, в июне 2016 года Ермегияев был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 366 (получение взятки), пунктом 2 части 4 статьи 189 (растрата чужого вверенного имущества) УК РК. Остальные фигуранты дела осуждены к менее суровым срокам наказания.
Также суд внес представление на имя президента РК о лишении Ермегияева ордена «Парасат».
Ермегияев обвинялся в получении Т4,2 млрд в виде незаконного вознаграждения.