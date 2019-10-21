Дело Ермегияева истребовано из суда на проверку

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Дело экс-главы компании «Астана Экспо-2017» Талгата Ермегияева истребовано из суда на проверку, передает корреспондент агентства.

«Оно (дело Ермегияева – КазТАГ) истребовано из суда для проверки», — подтвердила корреспонденту МИА КазТАГ в понедельник адвокат Алла Котлова.

Какой именно орган истребовал дело Ермегияева для проверки адвокат не уточнила.

В пресс-службе генеральной прокуратуры корреспонденту МИА КазТАГ ответили, что не владеют информацией о том, какой орган мог истребовать дело Ермегияева из суда.

Напомним, в июне 2016 года Ермегияев был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 366 (получение взятки), пунктом 2 части 4 статьи 189 (растрата чужого вверенного имущества) УК РК. Остальные фигуранты дела осуждены к менее суровым срокам наказания.

Также суд внес представление на имя президента РК о лишении Ермегияева ордена «Парасат».

Ермегияев обвинялся в получении Т4,2 млрд в виде незаконного вознаграждения.