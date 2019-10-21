Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Международный заем на развитие сельских школ лежит без движения, сообщил депутат мажилиса Иван Клименко.

«Министерство образования и науки взяло заем во Всемирном (Международном – КазТАГ) банке реконструкции и развития (МБРР) в размере $60 млн на поддержку сельских и уязвимых школ для снижения разрывов результата обучения. За полтора года результат следующий: ни тенге из этого займа взята не было, но на обслуживание потрачено Т185 млн. Почему так происходит?» — задал Клименко вопрос министру образования и науки Асхату Аймагамбетову в ходе правительственного часа о предварительных итогах реализации государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

Отвечая на вопрос, министр не согласился с тем, что работа не началась.

«Проект запущен, часть оборудования для вузов была приобретена, в частности, для педвузов – лаборатория робототехники. Да, есть проблемные вопросы в целом по проекту, мы это признаем, но что там нулевой этап – я с этим не согласен», — заявил Аймагамбетов.

Также он сообщил, что в рамках реализации проекта летом 2019 года были объявлены работы по международным конкурсам, которые могут длиться от четырех до девяти месяцев.

В свою очередь председательствующая на правчасе депутат Гульмира Исимбаева напомнила, что в ходе рассмотрения займа в стенах парламента первоначально ставился вопрос об отклонении этого займа – для того, чтобы пересмотрели направление финансирования.

«Я не знаю насчет вузов, но в задаче там стояло более $20 млн направить на сельские школы», — добавила Исимбаева.