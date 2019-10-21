Детские дома трансформируют в центры поддержки детей в Казахстане

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Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане детские дома будут трансформированы в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Стоит особо отметить, что на сегодняшний день сократилось количество детских домов со 140 до 107 единиц. Также происходит их трансформация в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для обеспечения прозрачности процесса передачи детей в семьи с 2016 года функционируют республиканский банк данных детей-сирот», — сказал в понедельник министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в мажилисе на правительственном часе о предварительных итогах реализации государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

По словам главы МОН, в результате активизации работы по снижению социального сиротства количество воспитанников детских домов уменьшилось на 31%.

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