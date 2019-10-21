К 2020 году все школы и детские сады оснастят камерами видеонаблюдения – МОН РК

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. К 2020 году все школы и детские сады оснастят камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«Сохраняют свою остроту и требуют решения проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды. В этой связи, в МОН РК планируют принять такие меры, как 100%-е оснащение к 2020 году детских садов и школ камерами видеонаблюдения», — сказал в понедельник министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в мажилисе на правительственном часе о предварительных итогах реализации государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

В МОН отметили, что отдельные государственные функции в этой сфере будут переданы некоммерческим организациям и НПО, а штатная численность специалистов в сфере защиты прав детей будет увеличена. Кроме того, будет внедрен Индекс благополучия ребенка.