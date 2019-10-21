Около 70 тыс. педагогов Казахстана пройдут тестирование в электронном режиме в ноябре

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Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Около 70 тыс. педагогов Казахстана пройдут национальное квалификационное тестирование в электронном режиме в ноябре, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Мы планируем проводить нацквалтестирование в компьютерном режиме. В ноябре тестирование будут сдавать около 70 тыс. педагогов. У них будет возможность увидеть свои вопросы и ответы, анализировать допущенные ошибки и аргументированно апеллировать», — сказал в понедельник министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в мажилисе на правительственном часе о предварительных итогах реализации государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

Глава МОН уточнил, что национальный квалификационный тест в электронном формате будет проводиться впервые.

«В будущем мы планируем полностью автоматизировать нацквалтест, исключить вмешательство руководства, чтобы место, сроки и время прохождения квалтеста претендент определял самостоятельно», — добавил Аймагамбетов.

Как уточнили в МОН, в рамках нового закона «О статусе педагога» предусмотрен профессиональный рост педагогов организаций дошкольного, дополнительного, технического и профессионального образования через прохождение аттестации путем сдачи национального квалификационного теста.

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«Министерство образования и науки планирует осуществлять контроль за процессом сдачи квалификационного теста с использованием видеоконтроля», — добавили в ведомстве.

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