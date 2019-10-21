Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. В международных рейтингах образования Казахстан показывает данные выше средних, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Если в показателе PIRLS по пониманию текста и читательской грамотности наши школьники на 27-м месте, то в TIMSS по академическим знаниям в математике и естествознанию являются одним из лучших и вошли 10-ку лидирующих стран. Результаты PISA-2018 будут известны в декабре текущего года», — сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в понедельник в мажилисе парламента на правительственном часе о предварительных итогах реализации государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

Также он сообщил, что в международном рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD по субфактору «Образование» среди 64 стран мира Казахстан занимает 26-е место, в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) 2019 года по фактору «Навыки» – 57 место из 140 стран.

«По результатам PISA у нас отмечается низкая функциональность у детей, то есть наши дети много знают, но не умеют применять свои знания. В связи с этим, с 2016 внедряется обновленное содержание, которое направлено на повышение качества школьного образования. А ведь большинство стран ОЭСР начали этот процесс еще 20-30 лет назад.», — уточнил министр.

По словам главы МОН, в 2019 году проведены апробация и диагностическое исследование результатов обученности детей 1-4 классов пилотных школ. Результаты показали, что учащиеся пилотных школ превосходят учащихся контрольных по учебным достижениям и таким практикоориентированным компетенциям, как креативность, социальная ответственность, обладание развитым интеллектом, критическое мышление, устойчивая мотивация познавательной деятельности. Также, наблюдается сокращение разницы между учащимися сельских и городских школ.

«94% учителей прошли повышение квалификации по новой системе, в дальнейшем эти курсы продолжатся в сторону углубления в предметы. Отдельные курсы будут предусмотрены для сельских и малокомплектных школ», — резюмировал Аймагамбетов.

Напоминаем, что PIRLS, TIMSS, PISA – показатели грамотности для разных возрастов и отраслей знания. Если PIRLS отражает способность школьников младших классов использовать материал, полученный на уроке, то TIMSS измеряет качество естественно-научных и математических знаний. PISA же оценивает навыки подростков.