Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. На 95 месте из 150 стран по показателю здоровья находится Казахстан, сообщил депутат сената парламента РК Серик Бектурганов.

«Одним словом, сделано не мало, однако на фоне определенных уступок мы видим, что за 2019 год в индексе глобальной конкурентоспособности Давосского экономического форума по показателю здоровья Казахстан находится на 95 месте, при том, что общее место нашей страны в рейтинге 55-е среди 140 стран мира», — сообщил в понедельник Бектурганов во время правительственного часа.

Он считает, что данный факт является отражением тех проблем, с которым и граждане часто обращаются.

«Их беспокоит долгое ожидание в плановой госпитализации, сложность попасть к узкому специалисту, непрофессионализм отдельных врачей и многое другое», — добавил сенатор.