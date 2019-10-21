Главный поединок футбольного чемпионата РК, жеребьевка элитного раунда в футзале, не самая удачная неделя «Барыса», провальный результат юниорской сборной по дзюдо и олимпийские надежды в стрельбе

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Хоккей: три матча – три овертайма

Три домашних матча провел на минувшей неделе «Барыс». Два поражения и одна победа, лишь два очка из шести возможных – далеко не тот результат, которого ожидали его болельщики. Тем не менее, казахстанский клуб сохранил за собой третью позицию в Восточной конференции и вторую в дивизионе Чернышова.

Первым в столице Казахстана гостил «Адмирал» из Владивостока. Это был уже третий по счету поединок двух команд в нынешнем первенстве, и оба раза верх брала дальневосточная. Кстати, она, как и «Барыс», подошла к этому матчу, имея в активе четыре победы кряду и располагаясь в турнирной таблице недалеко от лидеров. Хозяева льда были полны решимости взять реванш: их игровое преимущество, особенно во втором и третьем периодах, можно назвать почти подавляющим. Но поразить ворота гостей им так и не удалось: по окончании основного времени на табло оставались нули. А в самом начале овертайма сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». В итоге поражение со счетом 0:1.

На снимке: Алихан Асетов

Спустя два дня в Нур-Султан приехало рижское «Динамо», которое неудачно начало нынешний сезон и является аутсайдером Западной конференции. Правда, в последнее время латышский клуб обретает свою игру, что и продемонстрировал в отчетном матче. Да, «Барыс» чаще атаковал, но при этом все время оказывался в роли догоняющего. Гости три раза выходили вперед в счете, и каждый раз хозяева сравнивали его. Это удалось Алихану Асетову, Роману Старченко и снова Асетову. В конце концов, игра перешла в овертайм, в котором наша команда не преуспела – 3:4.

А вчера она принимала подмосковный «Витязь», одного из лидеров «Запада». И снова судьба матча решалась в дополнительное время. До этого соперники по два раза поразили ворота друг друга: в составе «Барыса» отличились Антон Сагадеев и наконец-то залечивший травму Дастин Бойд. В овертайме хозяева заработали численное большинство, которое реализовал все тот же Бойд – 3:2.

Теперь «Барысу» предстоит выездное турне, в ходе которого он сыграет в Минске, Ярославле и Казани.

Стрелковый спорт: перед главным турниром года

В Объединенных Арабских Эмиратах состоялся финал Кубка мира по стендовой стрельбе. К участию в нем были допущены лишь, кто показал высокие результаты на отдельных этапах КМ. От Казахстана допуск получила Асем Орынбай, выступающая в женском ските (круглый стенд). Но в квалификации она «настреляла» только 16-ю сумму очков среди 17 участниц и, разумеется, в финальную шестерку не попала.

На снимке: Асем Орынбай

Впрочем, главный и для нее, и для всех других казахстанских стрелков (как «стендовиков», так и «пулевиков») турнир состоится скоро, в начале ноября, в столице Катара. На нем будут разыграны путевки на летние Олимпийские игры 2020-го. По сути, это последний шанс для казахстанцев, пока не имеющих ни одной лицензии, отобраться на главные соревнования четырехлетия. В каждой из 10 индивидуальных дисциплин на кону будут стоять по три, а в еще 2-х – по две квоты. Перед сборной Казахстана поставлена задача завоевать не меньше четырех путевок, и добиться такого результата будет непросто.

Дзюдо: выступили хуже, чем даже туркмены и таджики

В Марокко прошел чемпионат мира среди юниоров. Для казахстанских дзюдоистов он сложился крайне неудачно. Несмотря на то, что наша команда была одной из самых многочисленных (9 спортсменов участвовали в мужском турнире и 8 в женском), она не смогла завоевать ни одной медали. Мало того, никто не добрался хотя бы до схваток за «бронзу». Четверо попали в число тех, кто поделил 7-8 места. У парней это Ермек Амангельды (до 66 кг), у девушек – Галия Тынбаева (до 48 кг), Акжол Кайыпкан (до 52 кг) и Молдир Нарынова (до 70 кг). Все остальные выбыли из борьбы на более ранних стадиях.

В неофициальном командном зачете сборная Казахстана стала лишь 31-й, пропустив вперед себя представителей не только стран, диктующих мировую моду в этом виде спорта, но и всех соседей по Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан), а также Азербайджана, Молдавии. Первую же тройку составили команды Японии (6 золотых медалей), Грузии (3) и России.

Баскетбол: сражались достойно, но проиграли

После победы над кубанским «Локомотивом» в стартовом поединке нового сезона Единой лиги ВТБ баскетболисты «Астаны» поехали в подмосковные Химки. Местный клуб (кстати, единственный, помимо ЦСКА, имеющий в активе звание чемпиона лиги), успел провести к этому моменту уже четыре матча, в которых неизменно выигрывал. Разумеется, все прочили ему пятую подряд победу.

И в конце первой – начале второй четверти казалось, что хозяева легко ее добьются: их преимущество достигло 16 очков. Но казахстанская команда не собиралась сдаваться. Она смогла организовать надежную оборону и позволила сопернику за следующие пятнадцать минут провести вдвое меньше результативных атак, чем за аналогичный предыдущий отрезок. Сама же при этом исправно набирала очки. И перед заключительной четвертью сократила разницу до минус 7. В последней десятиминутке баскетболисты «Астаны» продолжали сражаться, но два подряд точных дальних броска в исполнении хозяев остудили их пыл – 56:73. Самыми результативными в составе нашей команды стали Джеремия Хилл – 16 очков, Малкольм Хилл – 11, Душан Ристич – 10.

Футбол: «Астана» снова вышла в теневые лидеры

В 30-м туре внимание казахстанских любителей футбола было приковано к двум матчам, которые могли оказать решающее влияние на распределение наград чемпионата: сначала «Тобол» на своем поле встречался с «Ордабасы», а спустя несколько часов «Астана» принимала «Кайрат». Костанайцы проиграли, поэтому поединок в Нур-Султане становился, по сути, ключевым в борьбе за «золото».

«Астана» – «Кайрат» 3:1. В случае победы гости оторвались бы от чемпиона всех последних лет на пять очков (если считать потерянные). И по игре в первом тайме «Кайрат» смотрелся получше. Но при этом не забил, зато пропустил сам – отличился Марин Томасов. В середине второй половины матча счет удвоил Сергей Хижниченко. После этого «Кайрат» сократил разницу до минимума. Но его попытки уйти от поражения оказались безуспешными, а в компенсированное время Рангело Янга поставил окончательную точку. После этой победы «Астана» вернула себе теневое лидерство, поскольку потеряла на одно очко меньше, чем «Кайрат».

«Тобол» – «Ордабасы» 1:2. Если бы хозяева выиграли, то именно они сегодня были бы и теневыми, и фактическими лидерами чемпионата. Однако «Тобол» ушел с поля побежденным. Тем не менее, его отставание в борьбе за «золото» минимальное, к тому же в предпоследнем туре он будет принимать «Астану» в родных стенах. А до этого ему предстоит игра в Алматы с «Кайратом». Правда, рассматривать «Тобол» как реального претендента на чемпионство не позволяет качество его игры.

«Атырау» – «Жетысу» 0:3. «Атырау», которому грозит расставание с премьер-лигой, вроде бы должен был быть более мотивированным, чем «Жетысу», чье 5-е место уже можно назвать окончательным, но клуб из нефтяной столицы играл настолько слабо, что еще до перерыва пропустил три мяча.

«Иртыш» – «Кайсар» 2:1. Кызылординский клуб, недавно завоевавший Кубок Казахстана и тем самым решивший свою задачу на сезон, практически доигрывает чемпионат. А павлодарский окончательно отдалился от опасной зоны.

«Актобе» – «Окжетпес» 1:2. Команда Актюбинска потеряла даже теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

«Тараз» – «Шахтер» 0:0.

Турнирное положение: «Кайрат» – 62 очка, «Астана» – 60 (один матч в запасе), «Тобол» – 59 (один матч в запасе), «Ордабасы» – 56, «Жетысу» – 51, «Кайсар» – 40 (один матч в запасе), «Окжетпес» – 37 (один матч в запасе), «Шахтер» – 34 (один матч в запасе), «Иртыш» – 30, «Тараз» – 25, «Атырау» – 20 (один матч в запасе), «Актобе» – 12.

Футзал: «Кайрат» и «Аят» узнали своих соперников

В пятницу состоялась жеребьевка так называемого элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА. На этой стадии выступят 16 клубов, в том числе два казахстанских. Все они распределены по четырем группам, и лишь победители квартетов получат право сыграть в финальной стадии.

Алматинский «Кайрат» попал в одну компанию с португальской «Бенфикой», испанской «Мурсией» и итальянским «Пезаро». Группа чрезвычайно сильная, и занять в ней первое место будет очень непросто. Впрочем, наша команда получит небольшое преимущество, поскольку турнир с участием этих четырех команд пройдет в Алматы. Матчи состоятся 19-24 ноября.

Дебютант Лиги чемпионов «Аят» из Рудного (Костанайская область) оказался в одной группе с португальским «Спортингом», действующим обладателем самого престижного клубного трофея. Кроме них, за единственную путевку в финальную стадию поспорят «Ново вриеме» из Хорватии и российская «Тюмень». На арене последней и пройдут матчи этого квартета.

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