Водителей авто с иностранными номерами начнут штрафовать в Казахстане

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Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ — Водителей авто с иностранными номерами начнут штрафовать в Казахстане, сообщает комитет по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК.

«С 21 октября предписания о нарушениях, зафиксированных системами фото- и видеофиксации в столице, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в Шымкенте будут приходить не только водителям с казахстанскими номерами, но и автовладельцам с иностранной регистрацией», — говорится в сообщении в понедельник.

В комитете напомнили, что ранее такая возможность отсутствовала, потому как, предписания о нарушениях формировались только на основании записи в техническом паспорте автомобиля, зарегистрированного в РК.

«По иностранным номерным знакам невозможно было установить личность водителя и, соответственно, сформировать административное предписание», — поясняется в сообщении.

По данным комитета, за три последних года статистика совершенных с участием автомобилей с иностранными номерами ДТП выросла в два раза, и необходимо было находить пути идентификации нарушителей на таких машинах.

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«На территории РК все водители вне зависимости от страны регистрации транспортного средства должны иметь полис обязательного страхования. (…) Сведения о лицах, управляющих иностранным автомобилем, будут определены на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте», — отмечается в сообщении.

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