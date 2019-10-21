Названа причина роста младенческой смертности за август-сентябрь в облроддоме в Атырау

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Названа причина роста младенческой смертности за август-сентябрь в Атырауском областном перинатальном центре.

«Комиссия в составе 26 человек под председательством вице-министра здравоохранения Актаевой Ляззат Рашидовны приступила к работе 5 октября. 18 октября мы закончили. Все, что касается уголовного расследования, это, пожалуйста, вопросы к правоохранительным органам, этой информацией не владеем. Мы занимались анализом в целом младенческой смертности в регионе и изучали причины (ее – КазТАГ) роста именно в перинатальном центре в августе-сентябре. Мы выявили результаты внутрибольничной инфекции, которая была в тот момент и повлекла за собой смерть младенцев. Больничная инфекция – бактериальная внутрибольничная инфекция», — сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в кулуарах сената в понедельник.

Напомним, 4 октября сообщалось, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

18 октября руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева после скандала в областном перинатальном центре в Атырау ушла со своей должности.