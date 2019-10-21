Почти 300 детей «перекинули» в мертворожденные ради позиции РК в мировом рейтинге

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Почти 300 детей «перекинули» в мертворожденные, чтобы не портить позиции Казахстана в мировом рейтинге, сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

«Были подняты все стеклопрепараты, которые сохранились и изучались на критерии, дышал ребенок или не дышал, легкие раскрылись (или нет – КазТАГ). То есть мы выявляли случаи, когда ребенок умер, но он родился живым, а его «перекинули» в мертворожденные для улучшения статистических показателей, и вот таких случаев мы выявили 277 по итогам аудита 2018 года по Казахстану», — сказала Бюрабекова в кулуарах сената в понедельник.

Она отметила, что такие действия совершались, чтобы не портить рейтинг Казахстана.

«Данные показатели материнской и младенческой смертности есть в меморандумах между акимами и министерством здравоохранения, и в целом они влияют на конкурентоспособность страны – чем выше показатель, тем хуже наши позиции в мировом рейтинге. Учитывается именно младенческая смертность. То есть те, которые родились живыми», — объяснила председатель комитета.

Кроме того, Бюрабекова добавила, что некоторые стеклопакеты были уничтожены, но данные действия не влекут уголовного либо административного преследования.

Напомним, 4 октября сообщалось, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

18 октября руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева после скандала в областном перинатальном центре в Атырау ушла со своей должности.