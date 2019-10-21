Принять меры в связи с ростом цен на хлеб и уголь поручил Токаев правительству и акимам

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Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ — Принять меры в связи с ростом цен на хлеб и уголь поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев правительству и акимам, передает корреспондент агентства.

«В связи с ростом цен на «социальный» хлеб правительству и акимам дано указание принять неотложные меры, включая субсидирование. Поручение дано и по углю, следует разобраться с посредниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и накручивающими цены. Исполнение на контроле», — написал Токаев на своей странице в Twitter в понедельник.

Напомним, 14 октября министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров заявил о том, что в Казахстане ожидается повышение цен на хлеб. При этом, по его словам, «повышение будет незначительное», спрогнозировав цену в районе Т80-82 за булку.

15 октября в пресс-службе министерства сельского хозяйства (МСХ) РК сообщили, что цена на социальный хлеб в Казахстане повышаться не будет.

18 октября в Атырау предприниматели, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, заявили, что вынуждены поднять цену на социальный хлеб.

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Отметим, что ранее в некоторых регионах Казахстана сообщили о повышении цен на хлеб.

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