Непродуманностью процесса сокращения школьных учебных планов в РК обеспокоены в мажилисе

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Непродуманностью процесса сокращения школьных учебных планов обеспокоена депутат мажилиса парламента РК Наталья Жумадильдаева.

«В 2018 году утверждены типовые учебные планы со снижением нагрузки на все классы от двух до четырех часов. Данное новшество предполагает внесение корректировок в государственный образовательный стандарт и учебную программу, что в свою очередь потребует разработки новых учебников и учебно-методических комплексов, согласно вариантам нового типового учебного плана. Однако уполномоченный орган ограничился лишь изданием приказа, переложив всю остальную работу на плечи учителя, а это значит, что педагог сам решает, как и в каком объеме будет сокращен учебный материал», — сказала Жумадильдаева в ходе правительственного часа в понедельник.

При этом она отметила, что произвольное сокращение учебных планов негативно скажется на уровне знаний школьников.

«В обновленную программу предмета «Естествознание» включены разделы и темы, закладывающие основу к изучению физики, химии, географии, биологии. Следовательно, механическое сокращение объема учебного времени, отведенного на изучение естествознания в начальной школе на основе субъективного выбора учителя, приведет к снижению знаний по предметам в старших классах. Сокращение учебных часов старших классов по таким предметам как алгебра, геометрия, физика, история Казахстана на 102 часа по каждому предмету может привести к риску несформированности системы базовых знаний по основам наук», — отметила депутат.

Кроме того, она обратила внимание на тот факт, что в развитых странах мира обучению математике уделяется серьезное внимание.

«В то время как развитые страны мира усиливают внимание на развитие математического образования, в Казахстане количество часов на изучение алгебры и геометрии сокращают до такого уровня, который может привести к деградации математических знаний школьников. Исследования доказали, что сокращение часов на обучение математике на один час в неделю приводит к снижению успеваемости по другим предметам до 25%», — подчеркнула мажилисвумен.

По ее словам, сокращенный типовой учебный план применили лишь 5% школ.

«Основной причиной непопулярности сокращения типовых учебных планов является то, что снижая ученическую нагрузку, министерство не позаботилась о снижении академической нагрузки педагога», — отметила депутат.

При этом Жумадильдаева предложила министерству образования и науки разработать научно-обоснованный подход к сокращению ученической нагрузки вместо механического сокращения количества часов, учесть все недочеты, проявившиеся в тех школах, где сокращенные типовые учебные планы были введены, провести экспертизу и оценку сокращенных типовых учебных планов и проработать все механизмы по сокращению ученической нагрузки.