Т600 млрд достигли теневые платежи в системе здравоохранения РК

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т600 млрд достигли теневые платежи в системе здравоохранения Казахстана, сообщил депутат сената парламента РК Серик Бектурганов.

«По самым скромным расчетам дефицит средств в системе здравоохранения составляет более Т300 млрд, а теневые платежи, так называемые карманные расходы населения, достигли уровня Т600 млрд», — сообщил в понедельник Бектурганов во время правительственного часа.

По его словам, дополнительные средства, которые вольются в систему здравоохранения с 2020 года в связи с введением обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), не решат обозначенных выше проблем, так как будут направлены на достижение других целей.

«Это страховые платежи, и они пойдут только на возмещение оказанных медицинских услуг, объем которых возрастет, и, соответственно, должны будут решить вопросы текущих нужд лечебных организаций», — отметил сенатор.

Он добавил, что ранее для поддержания инфраструктуры ежегодно имелась «хоть какая-то подушка безопасности» в виде трансфертов общего характера, однако теперь по рекомендации счетного комитета в проекте бюджета на 2020-2022 года не предусмотрены трансферты общего характера на систему здравоохранения.

«Это, безусловно, усугубит ситуацию и создаст новые проблемы, поэтому считаю, что их необходимо выделить в бюджете и одновременно утвердить методику и критерии расходования этих средств, а также ответственность за нарушения этих правил», — резюмировал Бектурганов.