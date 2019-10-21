Почти 100 школ в Казахстане не имеют доступа в интернет

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане 93 школы не имеют доступа в интернет, сообщила депутат мажилиса парламента РК Айгуль Нуркина.

«В госпрограмме предусмотрен показатель доли школ, обеспеченных широкополосным интернетом скоростью 4 мегабит в секунду и выше. 89,5% школ имеют доступ к такому интернету при плане в 95%. Но мне хотелось бы остановиться на школах, где имеется слабый интернет и на тех школах, в которых интернет вовсе отсутствует. Это где-то 11% школ. 93 школы у нас не имеют вообще доступа к интернету, в особенности в сельских населенных пунктах. Вместе с тем на обеспечение школ широкополосным интернетом и на техническую инфраструктуру с 2016 по 2019 годы выделено почти Т18 млрд. Однако, данная мера, как мы видим, не решила данную проблему. Как и когда, наконец, мы решим эту проблему с информатизацией наших школ и как министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности решает вопрос недопущения в общеобразовательных школах снижение скоростного режима широкополосного интернета?» — спросила Нуркина на правительственном часе о предварительных итогах реализации госпрограммы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы в понедельник.

В ответ министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов ответил, что интернет со скоростью 4 Мб/с не обеспечивает достаточную скорость связи.

«Действительно, проблема не такая радужная, как принято об этом говорить. Пока даже там, где есть 4 Мб/с – это одна точка, зачастую к этой точке еще присоединен бухгалтер со своим клиент-казначейством и этой точкой еще пользуются дети. Мы сегодня говорим, что даже в крупных городах у нас есть возможность до 100 Мб/с давать, но на сегодняшний день эти вопросы на местном уровне не решаются, школы сидят на 4 Мб/с», — сказал Аймагамбетов.

Кроме того, он отметил, что проблемой являются также тарифные планы и инфраструктура внутри школ – wi-fi и локальные сети.

В свою очередь вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургожин заверил, что до конца текущего года в 100% областных и районных школ будет подключен интернет, а до конца 2020 года все школы в сельской местности будут подключены к интернету.