В целесообразности трат средств на образовательные гранты в РК усомнились депутаты

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. В целесообразности трат средств на образовательные гранты в Казахстане усомнился депутат мажилиса парламента РК Шавхат Утемисов.

«В обсуждаемой сегодня госпрограмме о развитии образования и науки РК на 2016-2019 годы изначально был предусмотрен такой индикатор как «доля выпускников вузов и колледжей, обучившихся по государственному образовательному заказу, трудоустроенных и занятых в первый год после окончания обучения». Наличие его было обосновано, потому что было направлено на обеспечение кадрами, в том числе и села. Однако в июле 2018 года индикатор были заменен на новый: «доля граждан с техническим и профессиональным образованием в возрасте 18-28 лет, с высшим образованием – 22-28 лет в структуре занятости населения данного возраста». Данный индикатор предусматривает всех работающих до 28 лет. Им не непонятно, почему были заменен индикатор? Ведь он не увязан с рынком образовательных услуг и потребностями рынка труда», — сказал Утемисов на правительственном часе о предварительных итогах реализации госпрограммы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы в понедельник.

Его коллега депутат Гульмира Исимбаева добавила, что новый показатель включает в себя всех выпускников, кто трудоустроился, и тех, кто обучался за свой счет, кто обучался не в Казахстане.

«Таким образом, мы теряем первую цель изначального индикатора – целевое использование средств на образовательные гранты и отдача от них, когда выпускник, обучившийся за счет государства, должен три года отработать в школе, больнице и т.д. Эта норма – отработка – есть в статье 47 закона «Об образовании». Госпрограмма вразрез с законом не должна идти», — считает Исимбаева.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов признал проблему отчасти.

«Была введена норма по отработке выпускников, которые обучались по гранту. Она работает, и благодаря ей село обеспечивается кадрами. Мы пошли дальше. Сегодня процент трудоустройства мы включили в квалификационные требования вузам вообще. Если тот или иной вуз не обеспечивает уровень трудоустройства, то в судебном порядке принимаем меры о лишении разрешительных документов. Так что показатель работает и исполняется», — считает Аймагамбетов.

В свою очередь вице-премьер Бердибек Сапарбаев добавил, что во все госпрограммы введен новый индикатор – «создание новых рабочих мест», который также учитывает трудоустройство выпускников.