Риски передачи онкодиспансеров в многопрофильные больницы в регионах РК назвал сенатор

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Риски передачи онкологических диспансеров в областные многопрофильные больницы в регионах Казахстана назвал депутат сената парламента РК Серик Бектурганов.

«Во исполнение приказа министерства здравоохранения «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения» онкологические диспансеры в регионах вливаются в состав областных многопрофильных больниц как рядовые отделения. Считаю это не совсем оправданным, несмотря на многочисленные аргументы уполномоченного органа», — заявил Бектурганов во время правительственного часа в понедельник.

В первую очередь сенатор обратил внимание на то, что, согласно законодательству, в обозначенном приказе определен лишь минимальный стандарт и местные акиматы могут принимать решения о функционировании организаций сверх этого норматива, однако на деле министерство здравоохранения настаивает на его выполнении без возможности иметь отдельные онкодиспансеры.

«Во-вторых, уровень смертности от злокачественных новообразований в Казахстане находится на втором месте после болезней системы кровообращения, но включение онкодиспансеров в состав областных многопрофильных больниц на правах обычного подразделения нарушит всю структуру профилактики и борьбы с этим заболеванием», — продолжил депутат.

Также он считает, что снизится ответственность за конкретное направление работы, так как статус главного врача и заведующего отделением – это разные уровни ответственности и обязанностей по управлению заболеванием.

«В-третьих, эта болезнь, наряду с туберкулезом и психическими заболеваниями, находится в перечне социально значимых заболеваний, однако мы имеем тубдиспансеры и психиатрические клиники и отказываем в этом, когда речь идет про онкозаболевания», — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем он отметил, что абсолютно не учитывается исторически сложившаяся территориальная удаленность медицинских организаций, присоединяемых к областной многопрофильной больнице, «а ведь очевидно, что это усложнит управляемость объектом и персоналом, снизится контроль за качеством предоставляемых услуг».

Бектурганов предложил министерству здравоохранения еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса, «пока не пройдена «точка невозврата».