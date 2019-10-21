Более 1,6 млн человек могут остаться за пределами медстрахования в Казахстане

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 1 млн человек могут остаться за пределами медицинского страхования, сообщил депутат сената парламента РК Серик Бектурганов.

«Сегодня за пределами медстрахования остаются почти 660 тыс. человек из категории самозанятых, и их негативная реакция на отказ в оказании медуслуг, не входящих в (гарантированный – КазТАГ) объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), вполне прогнозируема. Более того, анализ показывает, что к ним добавится почти миллион (988 488) наемных работников, у которых имеются риски «выпадения» из системы ОСМС (обязательного социального медицинского страхования – КазТАГ) из-за непостоянной уплаты отчислений», — сообщил в понедельник Бектурганов во время правительственного часа.

При этом сенатор отметил, что врачебное сообщество все еще настороженно относится к введению медстрахования.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), в которой будет наличествовать два пакета оказания медпомощи.

Первый – это пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), финансируемый за счет республиканского бюджета. Он будет доступен для всех граждан РК и оралманов и включает скорую помощь и санитарную авиацию; медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях и в экстренных случаях; профилактические прививки; амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением.

Второй пакет – это пакет ОСМС, включающий объем медицинской помощи сверх ГОБМП, финансируемый за счет обязательных страховых взносов государства, работодателей и работников в фонд ОСМС. В него входит амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная медпомощь, стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация; паллиативная помощь и сестринский уход; высокотехнологичная помощь.