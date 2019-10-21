Слова министра Аймагамбетова о завершении 12-летнего обучения в 17 лет разъяснили в МОН

Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Слова министра образования и науки Асхата Аймагамбетова о завершении 12-летнего обучения в 17 лет разъяснили в МОН Казахстана, передает корреспондент агентства.

«До 2019 года, до 1 января дети ходили в школу в первый класс в 6-7 лет. Можно было в шесть, можно было бы в семь лет ходить. И они учились 11 лет, заканчивали в 17-18 лет соответственно. Теперь с этого года, с нового учебного года с 1 сентября дети должны в первый класс идти только с шести лет. Эта норма введена с 1 января 2019 года. В законе «Об образовании» записана. Эта норма была введена в 2017 году в апреле, но вступила в законную силу только с 1 января 2019 года. То есть фактически только с этого года с 1 сентября мы принимаем детей с шести лет. В семь нельзя, должны идти в шесть лет, а раньше в законе допускалось в семь лет, теперь в законе – только в шесть лет. Поэтому эта норма специально вводилась для того, чтобы внедрять 12-летнее образование. Теперь те дети, которые с семи лет ходили раньше по 11-летней программе, заканчивали в 18 лет, так же как сейчас, теперь, когда дети пошли в шесть лет в первый класс, они так же будут заканчивать. Они на один год раньше пошли в шесть лет – они поэтому в 17-18 так же, как и сейчас будут заканчивать», — сообщила корреспонденту МИА КазТАГ в понедельник вице-министр образования и науки Шолпан Каримова.

Она подчеркнула, что фактически «ничего не поменялось».

«Поэтому вот каких-то таких поспешных выводов о том, что дети будут заканчивать в 18-19, ни в коем случае нельзя (делать – КазТАГ). То есть на один год раньше пошли, поэтому они будут, хоть и 12 лет будут учиться, заканчивать будут в том же возрасте, что и сейчас при 11-летнем образовании», — пояснила Каримова.

Напомним, ранее данная норма вызвала спор в мажилисе между министром образования и науки Аймагамбетовым и депутатами. В частности, мажилисмены настаивают, что при 12-летнем образовании дети, которые пошли школу в шесть лет, закончат учебу в 18 лет.