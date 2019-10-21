Инвестирование денег ЕНПФ в облигации КТЖ по ставке 11,5% соответствует рынку

Алматы. 21 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Инвестирование денег АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) по ставке 11,5% в облигации АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) соответствует рыночным критериям, считает эксперт международной брокерской группы TICKMILL Арман Бейсембаев.

«Насколько я понимаю, привлечение средств (в облигации КТЖ – КазТАГ) проходило на внутреннем рынке и номинированы в тенге. Это снимает валютные риски, а также риск дефолта, поскольку железная дорога является одним из базовых активов для экономики страны, поэтому эту сферу будут спасать в случае чего вне зависимости от качества его управления. Ставка в 11,5% в тенговом номинале, в принципе, более-менее соответствует рыночным ставкам, поэтому оценка, в общем, нейтральная», — прокомментировал Бейсембаев для КазТАГ сообщение, что ЕНПФ в октябре приобрел облигации КТЖ на Т170 млрд.

Безусловно, продолжил эксперт, к эффективности менеджмента КТЖ очень много вопросов, что, конечно, уже давно не является новостью или сенсацией.

«Учитывая наше географическое положение, уровень и качество развития компании могли бы быть намного лучше», — полагает собеседник агентства.

Предположение экспертного сообщества о том, что деньги КТЖ нужны для погашения займов в иностранной валюте спикер характеризует как уже свершившийся факт.

«Компания уже выпустила оферту, где подтвердила данное предположение. Поэтому да, привлеченные деньги пойдут на погашение внешних займов в иностранной валюте», — подтвердил Бейсембаев.

На вопрос, если КТЖ привлекает средства для погашения займов в инвалюте, а не направляет на развитие, то, каким образом компания исполнит свои обязательства по дивидендам по облигациям в 11,5% ежегодно, эксперт ответил, что «на него нет точного ответа».

«Скорее всего, большая часть этих обязательств ляжет на плечи потребителей, для которых стоимость проезда или провоза грузов будет расти. Иных каких-то источников финансирования я не вижу. К тому же, насколько известно, КТЖ является убыточной компанией, поэтому не исключена помощь со стороны государства в виде дотаций, субсидий», — предположил собеседник.

Весьма скептически спикер оценивает уровень ликвидности бумаг КТЖ.

«Касаемо ликвидности, это спорный вопрос. Бумаги КТЖ не находятся у инвесторов на повестке дня. И даже если бы могли предположить, что компания захотела бы привлечь деньги частных инвесторов без помощи со стороны государства, то она не смогла бы выручить с этого ни одного тенге. Именно поэтому в КТЖ вливаются деньги из бюджета, Нацбанка и ЕНПФ, так как иных источников внутри страны просто не существует», — категоричен Бейсембаев.

Что же касается рисков, дополнил эксперт, то они и в самом деле минимальны.

«Номинал облигаций тенговый, деньги вливаются государственные, отрасль железнодорожных перевозок входит в базис любой современной экономики, поэтому ей не грозит смерть в обозримой перспективе, так что она пусть и не бурно растущая отрасль, но весьма стабильная. К тому же мы видим, что отношение к убыткам в нашем государстве достаточно индифферентно: ни один топ-менеджер ни одной квазигосударственной компании, будь то «КазАгро», КТЖ или «Самрук» не был уволен или понес наказание за это. Поэтому вопрос убытков в данном случае является вторичным», — уверен собеседник агентства.

На вопрос, что будет с облигациями, купленными ЕНПФ, если КТЖ реструктурируют и разделят, например, на несколько компаний, спикер ответил, что «вероятность такого события оцениваю, как ничтожно маленькую».

«Если, к примеру, в США железные дороги изначально строились частными лицами и на свои нужды, то мы в наследство получили сеть дорог от СССР, реформирование и дробление которой почти невозможно. Это лишь приведет к созданию дополнительных компаний-прокладок с дублирующими функциями и дальнейшим размытием ответственности, что напрямую скажется на конечной стоимости билета для пассажира, которая может вырасти в разы. У нас уже пытались реформировать сферу электроэнергетики, например. Как видим, ничего хорошего из этого не вышло – от электростанции до конечного потребителя возникло множество посредников, каждый из которых добавляет свою маржу в конечную стоимость, которая растет из года в год при продолжающей ветшать инфраструктуре. Достаточно вспомнить последний блэк-аут в Алматы этим летом. Так и не стало понятно, кто же виноват в случившемся», — пояснил Бейсембаев.

На вопрос, что станет с облигациями ЕНПФ, если его активы передадут на баланс частных пенсионных компаний и фонд перестанет существовать как единый актив, эксперт ответил, что «в такие сценарии не особо верит».

«Опять же, разговоры об этом (создании частных пенсионных фондов – КазТАГ) идут, но я оцениваю вероятность расформирования ЕНПФ ничтожно маленькой. Не для этого уничтожали частные пенсионные фонды, чтобы снова их создавать», — убежден собеседник агентства.

К тому же, подчеркнул спикер, постоянные метания из одной крайности в другую точно доверия к пенсионной системе не прибавит.

«Особенно учитывая, что это доверие и без того критически небольшое», — резюмирует Бейсембаев.

Ранее в Нацбанке сообщили, что ЕНПФ в октябре приобрел облигации КТЖ на Т170 млрд со сроком обращения 15 лет и ставкой вознаграждения 11,5% годовых.