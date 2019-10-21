Нур-Султан. 21 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане 31 школа является аварийной и еще 842 требуют капремонта, сообщила депутат мажилиса Наталья Жумадильдаева.

«У нас 31 школа является аварийной. Вместе с тем, ежегодно увеличивается количество школ, требующих капитального ремонта. Сегодня это 842 школа и, если своевременно не провести ремонт, они тоже войдут в категорию аварийных школ. Помимо того, на сегодняшний день в республике Казахстан функционируют 128 трехсменных школ и дефицит ученических мест имеет тенденцию к росту. Несмотря на все это, в 2018 году из государственной программы исключены показатели доли аварийных школ и доли школ, ведущих занятия в три смены, при том, что ежегодно данный показатель не исполнялся. Почему из государственной программы исключены эти показатели? Когда министерством образования будет разработан четкий механизм прогнозирования сети организации образования как в среднесрочном, так и в долгосрочном периоде?» — спросила Жумадильдаева министра образования и науки Асхата Аймагамбетова на правительственном часе в понедельник.

В свою очередь, министр сообщил, что в 2019 году из нуждающихся в капремонте 751 школы только в 341 был проведен капремонт.

«Данный показатель нужен. В новой государственной программе в проекте, который мы на сегодняшний день подготовили, данный показатель учтен и возвращен. Мы считаем, когда есть показатель, это подстегивает и местные исполнительные органы, и в целом государство решать эти проблемы. И более того, то, что вы сказали по капремонту, мы считаем, что необходимо также показатель по капремонту тоже включать, потому что 751 школа в этом году нуждалась в капремонте – из них отремонтирована была только 341 школа. А несвоевременный капитальный ремонт в свою очередь влечет и проблему аварийных школ», — отметил Аймагамбетов.

Кроме того, он сообщил, что в настоящий момент механизма прогнозирования сети организаций образования не существует.

«Механизма прогнозирования сети – на сегодняшний день как такового механизма нету. В связи с этим это у нас увязывается и с вопросами миграции, потому что демографическую ситуацию мы на сегодняшний день видим и можем прогнозировать. Мы сегодня это видим на примере столицы – города Нур-Султан. Ежегодно 18-20 тыс. жителей школьников прибывают в нашу столицу, и мы видим эти проблемы. В принципе, это очевидные вещи, поэтому этот механизм у нас на сегодняшний день мы планируем, что до конца этого учебного года будет подготовлен совместно с другими заинтересованными органами», — сказал министр.