У студентов колледжей Казахстана появилась возможность получения трех квалификаций

Нур-Султан.21 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. У студентов колледжей Казахстана появилась возможность получения до трех родственных квалификаций в рамках одного периода обучения, с возможностью выхода на рынок труда после получения каждой квалификаций, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Для повышения качества подготовки кадров в области технического и профессионального образования (ТиПО) на основе международных требований, в том числе WorldSkills, разработаны удобные для студента и для рынка труда модульно-компетентностные программы. Теперь у студентов колледжей появилась возможность получения до трех родственных квалификаций в рамках одного периода обучения, с возможностью выхода на рынок труда после получения каждой квалификаций. В рамках реализации проекта «Бесплатное ТиПО для всех» ежегодно выделяется госзаказ на 98 тыс. мест, в том числе 21 тыс. мест из республиканского бюджета», — сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в мажилисе в понедельник на правительственном часе о предварительных итогах реализации государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

Также он сообщил, что большую поддержку ТиПО окажет проект «Жас Маман», в рамках которого на базе 180 колледжей и 20 вузов за три года будет подготовлено свыше 200 тыс. специалистов по новым стандартам, повысят квалификацию более 15 тыс. преподавателей.

Напомним, две недели назад проект «Жас Маман» вызвал критику мажилисменов. Выяснилось, что его реализация оказалась под вопросом, так как МОН не сумел вовремя разработать нормативные документы.