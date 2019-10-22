16 больниц и аэропорт в Туркестане будут построены в РК за счет ГЧП

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. 16 больниц и аэропорт в Туркестане будут построены в Казахстане в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

«До 2025 года запланировано строительство 16 крупных больниц на сумму более Т838 млрд, имеются потенциальные инвесторы. По строительству университетских клиник в Алматы и Караганде идет предконкурсная подготовка. Начата проработка девяти проектов второго пула с объемом инвестиций Т400 млрд», — сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на заседании правительства во вторник.

Также глава минздрава добавил, что в рамках ГЧП будет проведено оснащение медоборудованием (аппаратами для лучевой терапии, ПЭТ-компьютерами, магнитно-резонансными томографами и ангиографами) онкологических, инсультных и коронарных центров.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил, что в рамках его ведомства реализуется 36 проектов на сумму Т2 трлн.

«В частности, планируется строительство международного аэропорта в Туркестане, скоростных дорог обхода городов Шымкента и Сарыагаша в Туркестанской области общей протяженностью 265 км, железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 73 км. За счет ГЧП будет внедрена система платы взимания за проезд на 11 тыс. км автодорог республиканского значения», — уточнил глава МИИР.

В министерстве образования и науки (МОН) РК механизм ГЧП успешно реализуется при строительстве общежитий для студентов.

«В результате стимулирования частных предпринимателей с начала года введено в эксплуатацию 5149 мест, до конца года запланирован ввод еще 4050 мест в общежитиях. В работе находятся 70 проектов на 28 тыс. мест. Реализуемый механизм позволил государству сэкономить Т23 млрд в первый год, за весь период реализации проектов данная сумма достигнет Т178 млрд», — уточнил глава МОН Асхат Аймагамбетов.

По данным министерства национальной экономики (МНЭ) РК, по состоянию на 1 октября в общей сложности заключено 615 договоров ГЧП на сумму Т1,6 трлн, привлеченные инвестиции составляют Т551,5 млрд. На различных стадиях планирования и подготовки находятся еще 638 проектов на сумму Т1,9 трлн.