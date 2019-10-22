Правительство РК не вправе решать за собственника куда направить его деньги

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Правительство Казахстана не вправе решать за собственника куда и на какие цели направить его деньги, считает экономист, финансовый директор ТОО «Эковатт» Саян Комбаров.

«Полагаю, правительство не вправе и не может решать, как собственник должен распорядиться своими деньгами. Каждый гражданин должен решить сам, какую часть средств направить на удовлетворение своих текущих и будущих потребностей, будь то жилье или пенсионное сбережение», — прокомментировал Комбаров для КазТАГ заявление депутата мажилиса парламента РК Айкына Конурова о том, что пенсионные накопления казахстанцев вопрос покупки жилья не решат.

Правительство должно полностью вернуть пенсионные средства вкладчикам, продолжил эксперт, а они сами примут решение, как распорядиться своей частной собственностью.

«Казахстанцам должны быть предоставлены права по инвестированию средств в любые иностранные или казахстанские финансовые инструменты, страховые накопительные полисы, акции и облигации, на основе прибыльности, сохранности и конкурентоспособности будь то жилье или драгоценные металлы», — полагает собеседник агентства.

Здесь, дополнил спикер, не должно быть никакого принуждения и обязаловки во имя якобы интересов граждан и общества.

«Только за исключением вопроса защиты собственности и потребителей от мошенничества и коррупции», — заключил Комбаров.

Напомним, 16 октября депутат мажилиса парламента РК Айкын Конуров заявил, что пенсионные накопления казахстанцев вопрос покупки жилья не решат.

«Накопления каждого по отдельности вкладчика (Единого накопительного пенсионного фонда – КазТАГ) вопрос (покупки жилья, о чем недавно говорил президент РК Касым-Жомарт Токаев – использовать пенсионные накопления для инвестирования в жилье – КазТАГ) не решат. Общий объем ЕНПФ превышает Т10,3 трлн, поэтому логично искать консолидированное решение – через централизованные инвестиции в строительство. На практике это выполнимо только при полной финансовой прозрачности и отсутствии коррупционных схем при строительстве. Если мы этого добьемся, то острота жилищного вопроса (…) заметно снизится», — говорится в депутатском запросе Конурова на имя премьер-министра РК Аскара Мамина в прошлую среду.