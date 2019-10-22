Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Международный валютный фонд (МВФ) разместит новый региональный центр технической помощи в Алматы, сообщается на официальном сайте МВФ.

«МВФ разместит новый региональный центр технической помощи (RTAC) в Алматы, Казахстан», — объявила заместитель управляющего директора и руководитель административных служб фонда Карла Грассо.

В МВФ отметили, что центр будет предоставлять услуги по развитию потенциала девяти странам-членам в регионах Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAM).

«Ожидается, что работа центра будет охватывать фискальную политику, операции центрального банка, надзор за финансовым сектором и макроэкономическую статистику. Начало работы CCAM RTAC ожидается примерно через год», — уточнили в фонде.

По словам Грассо, при выборе место расположения центра учитывался целый ряд факторов.

«Выбор местоположения основывался на информационных запросах и оценке предложений, охватывающих многочисленные области, включая финансовую поддержку, возможность стыковки рейсов и большие административные и логистические возможности. Мы благодарим власти Грузии, Казахстана и Узбекистана за отличные предложения по размещению центра», — сказала Грассо.

Как ожидается, CCAM RTAC станет координационным центром для планирования, координации и осуществления деятельности МВФ по развитию потенциала в регионе.

«Ожидается, что другие страны-члены и агентства за пределами региона будут оказывать поддержку центру, который будет опираться на опыт других региональных центров технической помощи МВФ и учебных центров по всему миру. Инициатива демонстрирует общую приверженность МВФ и его членов использованию технической помощи и обучения в качестве инструментов для экономической стабильности и всестороннего роста», — отмечается в сообщении фонда.

При этом поясняется, что МВФ предлагает техническую помощь и обучение странам-членам в дополнение к экономическому и финансовому надзору и кредитным операциям.

«Техническая помощь МВФ помогает странам-членам создавать более эффективные институты, а также правовые рамки и политику, которые можно использовать для содействия экономической стабильности и росту, а обучение укрепляет способность должностных лиц стран-членов анализировать экономические события, формулировать и осуществлять эффективную политику», — сказано в сообщении.