«Репортеры без границ» призвали освободить Батырбекова и прекратить преследовать СМИ в РК

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Одна из ведущих мировых журналистских правозащитных организаций «Репортеры без границ» (RSF) призвали власти Казахстана освободить журналиста Амангельды Батырбекова и прекратить преследовать казахстанские СМИ, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«RSF настоятельно призывают судебную систему Казахстана отменить 27-месячный тюремный срок, к которому журналист Амангельды Батырбеков был приговорен в прошлом месяце по обвинению в клевете, и вновь призывают Казахстан декриминализировать преступления, связанные с работой прессы», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как отмечается, данный очередной пример того, как Казахстан преследует журналистов, появился всего за несколько недель до следующего универсального периодического обзора Казахстана совета ООН по правам человека, намеченного на 7 ноября.

«Приговор о лишении свободы был вынесен Батырбекову 23 сентября судом в Сарыагаше, на юге страны, в Туркестанской области, где журналист возглавляет местную газету «Сарыагаш Инфо». Суд также обязал журналиста выплатить более Т800 тыс. (2 тыс. евро) в качестве компенсации ущерба. В ближайшее время ожидается рассмотрение апелляционной жалобы Батырбекова. Известный в регионе своими репортажами о местных чиновниках и судьях, он был осужден за публикацию в Facebook серии сообщений о предполагаемой коррупции в системе образования в Келесском районе», — уточняет «Әділ сөз».

В фонде указали также на то, что приговор журналисту вынес судья, который сам был объектом критики Батырбекова и ранее неоднократно выносил в отношении него обвинительные приговоры, в том числе по делам, которые уже рассматривались ранее. Тем не менее, отмечает «Әділ сөз», ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено, а положительные характеристики, которые Батырбеков хотел предъявить во время суда, были приобщены к делу только после вынесения приговора.

«Этот суровый приговор был вынесен по окончании судебного разбирательства, в ходе которого было допущено множество процессуальных нарушений. Мы призываем судебные власти Казахстана рассмотреть апелляционную жалобу в другом регионе и принять решение, соответствующее международным стандартам свободы слова. И, наконец, казахстанские власти должны отменить уголовную ответственность за преступления, связанные с работой прессы, если они хотят, чтобы их слова о реформах были восприняты всерьез», — подчеркнул глава отделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир.

Открытое письмо, которое подписали около 500 человек в Туркестанской области, в том числе журналисты и активисты, призывает казахстанские власти обеспечить справедливое рассмотрение апелляционной жалобы Батырбекова.

«Как и RSF, ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) уже давно требуют от казахстанских властей декриминализировать преступления, связанные с работой СМИ. Заключение журналистов в тюрьму за клевету имеет эффект устрашения, из-за которого другие журналисты воздерживаются от освещения острых тем. Декриминализация является одной из главных рекомендаций в отчете, который RSF представил совету ООН по правам человека перед следующим универсальным периодическим обзором Казахстана», — уточнили в фонде.

Казахстан занимает 158-е место из 180 стран в мировом индексе свободы прессы RSF за 2019 год.

Напомним, 23 сентября Сарыагашский районный суд Туркестанской области приговорил Амангельды Батырбекова к двум годам и трем месяцам заключения, признав его виновным в клевете и оскорблении. Основанием стала жалоба руководителя отдела образования Келесского района Бахтияра Абдиева, о котором Батырбеков опубликовал ряд критических постов на своей странице в Facebook.

27 сентября фонд «Әділ сөз», комментируя обвинительный приговор в отношении Батырбекова в Туркестанской области, сообщил, что Казахстан в очередной раз проигнорировал рекомендации ООН по декриминализации клеветы. 14 октября фонд сделал новое заявление в связи с приговором, в котором отметил, что лишение свободы Батырбекова за выражение своего мнения грубо нарушает обязательства страны, проистекающие из ратификации Казахстаном международного пакта о гражданских и политических правах.