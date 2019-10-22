Казахстан не завозит на свою территорию ни грамма ядерных отходов – минэнерго

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Казахстан не завозит на свою территорию ни грамма ядерных отходов, еще раз подчеркнули в министерстве энергетики РК.

«Я часто в соцсетях читаю, что люди путают, что якобы Казахстан отходы завозит после атомных электростанций. Казахстан ни одного килограмма или грамма отходов ядерных не завозил, не завозит и не собирается», — заверил министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах заседания правительства во вторник.

Вместе с тем, он подтвердил, что в созданный на территории Казахстана банк низкообогащенного ядерного топлива поступила первая небольшая партия.

«Это гексафторид урана, то, что и так Казахстан производит. И на Ульбинском металлургическом комбинате в разные годы гораздо больше всего этого хранилось, там никакой проблемы нет. Сейчас специально по международным нормам под инспекцией построено хранилище, оно под двойной охраной. Это всего лишь небольшое хранилище, которое должно использоваться в случае, если на мировом рынке вдруг какие-то производители попадут, какие-то бедствия, чтобы атомные станции всего мира могли воспользоваться», — пояснил Бозумбаев.

По его словам, первую партию поставили производители из Франции, до конца 2019 года еще одну партию поставит «Казатомпром». Отдельно глава минэнерго подчеркнул, что банк функционирует на средства и под эгидой МАГАТЭ.

Напомним, 16 октября в Усть-Каменогорске состоялась церемония доставки первой партии низкообогащенного урана (НОУ) в банк МАГАТЭ в Казахстане (БНОУ), в которой приняли участие представители агентства. В БНОУ МАГАТЭ будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях. Отмечалось, что этот резерв НОУ не является радиактивным отходом, не несет угрозы для населения и окружающей среды и предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам. Как подчеркнули в министерстве иностранных дел РК, «благодаря инвестициям Казахстана и МАГАТЭ на базе Ульбинского металлургического завода, имеющего многолетний опыт работы в этой области, создана необходимая инфраструктура для безопасного хранения материала».