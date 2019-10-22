Оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет – минэнерго

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов/Азиза Жамалиева. Оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет, заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«В этом году у нас для изменения цен на бензин и дизельное топливо никаких оснований нет. Попрошу какие-то слухи инсинуации и домыслы прекратить, ничего мы менять не собираемся, включая акцизы», — сказал Бозумбаев в кулуарах правительства во вторник.

Если все же вести речь об увеличении акцизов, то в минэнерго полагают, что необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.

«Есть малолитражные автомобили (с объемом двигателя – КазТАГ) до трех литров, они тогда (при повышении акцизов – КазТАГ) не должны платить налог на транспорт. Таким образом, это в какой-то степени компенсирует расходы наиболее уязвимых слоев населения, которые владеют транспортом», — считает глава минэнерго.

При этом он сообщил, что министерство юстиции РК 22 октября зарегистрировало совместный приказ министерства энергетики, комитета национальной безопасности и министерства финансов об ограничении вывоза светлых нефтепродуктов и других видов нефтепродуктов с территории РК.

«Бензин, бензиновое топливо и прочие виды легких нефтепродуктов запрещается вывозить за пределы территории РК – это первое. Второе – есть автомобили грузовые, которые транзитные, они переоборудованы баками (для перевоза жидкостей – КазТАГ), (водители – КазТАГ) будут привлекаться к соответствующей ответственности – это речь идет о том, что многие грузовые автомобили, даже автобусы транзитные, которые через нашу страну едут, они до трех тонн себе баки устанавливают, чтобы просто вывозить (нефтепродукты – КазТАГ). Поэтому тут тоже ограничения будут. Ну и третье – частный автотранспорт, который приграничный, заехал, бак залил – пожалуйста. Одну канистру залил 20-литровую – пожалуйста тоже, но не более, не по 20 канистр в багажнике», — озвучил глава минэнерго меры борьбы с вывозом казахстанского бензина за пределы Казахстана.

Все дальнейшие вопросы по вопросам повышения акцизов министр энергетики посоветовал адресовать в министерство нацэкономики.

«Этот вопрос должны задать не мне, а моему коллеге из министерства национальной экономики, в том числе по видам различных налогов, в том числе акцизов. Мы посчитали что в этом году акцизы поднимать не надо. Мы введем приказ, о котором я сказал. Он должен будет войти в силу через 10 дней после опубликования, и посмотрим два месяца, как он будет работать, и дальше уже решение соответствующее можно будет принять», — резюмировал Бозумбаев.

Напомним, 17 октября о возможном повышении акцизов на бензин с 1 декабря текущего года говорил министр нацэкономики Руслан Даленов.

«В проекте постановления (правительства РК – КазТАГ) предлагается 1 декабря (увеличить акциз – КазТАГ), но тоже это обсуждается. (Акциз предлагается увеличить на – КазТАГ) (…) все виды бензина. Бензин подорожает в пределах на Т10», — сказал Даленов в кулуарах сената парламента в понедельник.