«Все стереотипы касательно «Хабара» устарели». «Самым резонансным вопросом был: «Какого возраста будут выпускники 12-го класса?». «Я очень уважаю депутата Божко. И поддерживаю этого правильного человека». «Казахстанцы не хотят жить по соседству с геями и лесбиянками»

Сетевой Казахстан 22 октября 2019г.

TENGRINEWS . KZ . ««Сдавшим тест надо дать Нобелевку» — кандидаты в Президентский резерв пожаловались на отбор» — Вылетевшие из первого тура участники отбора в Президентский кадровый резерв требуют провести повторное тестирование, передает корреспондент Tengrinews.kz. Около 20 человек, объединившись в социальных сетях, выразили недовольство в одном письме, которое было направлено в Агентство РК по делам госслужбы. По их словам, участники могли фальсифицировать результаты. А сервер системы якобы постоянно зависал после проведения тестирования.

KAZPRAVDA . KZ . «Сказки больше не будет» — Известный журналист, академик Академии журналистики РК Ерлан БЕКХОЖИН – один из тех, кто стоял у истоков телевидения современного Казахстана. В середине нынешнего года он стал главой одной из крупнейших телекорпораций в стране – «Хабар», объединяющей четыре канала – «Хабар», «Хабар 24», Kazakh TV и «Ел Арна». Сегодня мы поговорим с ним о планах возглавляемого агентства, стереотипах и стиле управления — Считаю, что все стереотипы касательно «Хабара» устарели. Время диктует свои правила, и мы не стоим на месте. К примеру, по-новому зазвучала программа «Большая неделя», которая где-то даже шокировала зрителей своей откровенностью и остротой. Просто взгляните, какие темы мы охватили только за последнее время: коррупция, сексуальные преступления, дорожный беспредел, неэффективные акимы, резонансные преступления. По-моему, какие-то комментарии здесь излишни, запретных тем для нас нет.

KP . KZ . «Как в Казахстане устраняют утечку мозгов за рубеж» — Премьер-министр Аскар МАМИН, отвечая на депутатский запрос, рассказал какие меры принимают для трудоустройства студентов, обучавшихся за границей. В ответе сообщается, что для предотвращения оттока за рубеж выпускников школ и колледжей за последние три года увеличен в 1,8 раза объем госзаказа на подготовку кадров с высшим образованием, у абитуриентов появилась возможность до четырех раз пройти ЕНТ, студенты могут условно зачислиться в вузы до завершения первого академического периода, снято требование сдачи ЕНТ при переводе казахстанских граждан из зарубежных вузов.

TIME . KZ . «Урок математики» — После упрека Елбасы парламентариям от фракции партии Nur Otan в минувшую пятницу (об их беззубости и молчании по всем резонансным случаям) журналисты ждали вчера крепкого публичного разноса молодому министру образования и науки Асхату АЙМАГАМБЕТОВУ на правчасе в мажилисе. Но страсти за выходные, видимо, улеглись, и депутаты заседали так же деликатно, как обычно. Самым резонансным вопросом был: “Какого возраста будут выпускники 12-го класса?”

«Вся власть – владельцам» — На наши вопросы отвечает депутат, член комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, руководитель рабочей группы по проекту закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства” Сапар АХМЕТОВ — Кондоминиум, напомню, — это регистрация права собственности общего имущества. Сейчас как? Абсолютно все собственники квартир должны подписывать заявку в госорган на регистрацию кондоминиума. Но, занимаясь этим вопросом, я понял, что это невозможно: кто-то уехал на учебу, кто-то — за границу, а кто-то вообще живет в другом городе. Никогда не соберешь 100 процентов людей! Но разницы ведь нет — две или сто подписей стоят под заявлением, в любом случае в одном жилом доме регистрируют только один кондоминиум.

«Ошибка вышла?» — Неожиданный поворот может случиться в судьбе бывшего председателя АО “Астана ЭКСПО-2017” Талгата ЕРМЕГИЯЕВА. Правоохранительные органы начали проверку его уголовного дела. Эту информацию подтвердила адвокат экс-чиновника Алла КОТЛОВА. Правда, она не знает, какое силовое ведомство и по каким причинам инициировало ревизию. Официально ни одна силовая структура эту информацию пока не подтвердила. Причины могут быть самыми разными — от неполного и необъективного расследования до возможной фальсификации материалов уголовного дела.

EXCLUSIVE . KZ . «Преступление государства в том, что оно превратило нас в иждивенцев» — «Я очень уважаю депутата Божко. И поддерживаю этого правильного человека: тех, кто ничего не делает, а потом требует, чтобы им дали все – квартиры, пособия и т.д. — надо призвать к порядку», — считает генеральный директор Мясного Союза Казахстана, молодой фермер Максут БАКТЫБАЕВ — Когда депутат Парламента Владимир Божко говорил, что людям незачем переезжать из сел в города, то, разумеется, не имел в виду, что их не нужно пускать туда. Он хотел сказать, что политика поддержки города и села в Казахстане разбалансирована, разрыв между ними колоссальный. Сейчас люди бегут туда, где есть инфраструктура, дороги, школы, жилье, какая-то работа… Но города не могут всех принять, количество рабочих мест ограничено, а жилье не из дешевых.

PLATON . ASIA . «Хроники умирающего аула» — На днях объявили, что скоро подорожает бензин и в результате вырастут цены на продукты. Понятное дело, что больше всего начнут дорожать импортные продукты питания. Эта новость в какой уж раз заставляет задуматься о нашем сельском хозяйстве, о том, когда же оно начнет полностью покрывать наши нужды в качественном и недорогом продовольствии. Каждый год наблюдается прирост инвестиций в сельское хозяйство. Однако его доля в структуре ВВП уже четвертый год подряд сокращается. Вдобавок мы умудряемся терять свой сельскохозяйственный потенциал.

CARAVAN . KZ . «Я и ты – такие разные: казахстанцы не хотят жить по соседству с геями и лесбиянками» — Родовая принадлежность перестает быть определяющим фактором солидарности казахстанцев, больше половины граждан считают, что у чиновников слишком много прав, а среди нежелательных соседей соотечественники называют представителей ЛГБТ-сообщества. Таковы данные исследования “Ценности казахстанского общества в социологическом измерении”, проведенного группой социологов, политологов, культурологов и журналистов.

««Не нравится? Езжай на автобусе!» Что нельзя, но можно в метро Алматы» — «Телефоны, ключи, металлические предметы – на стол!». Эта команда офицеров полиции в Алматинском метро для пассажиров звучит как приказ. Если бы она еще была на немецком языке – я бы себя почувствовал заключенным фашистского концлагеря. Так, наверное, чувствуют себя многие, спускающиеся в подземку Алматы не в часы пик. Когда народу мало, люди в погонах, мягко говоря, превышают служебные полномочия. Когда утром и вечером тысячи пассажиров ныряют в метро, этому капитану толпа может и голову снести за “телефоны, ключи, металлические предметы”. В час пик народ ломится в рамку танковым клином: утром все спешат на работу. Вечером – домой. А когда людей мало – можно и покуражиться от скуки над быдлом?

INFORMBURO . KZ . «Сагымбай Козыбаев: В нашей журналистике много трёпа, болтовни, лизоблюдства» — Как четвёртая власть лишилась зубов? На кого могли бы равняться современные казахстанские журналисты? Своим мнением обо всём этом с Informburo.kz поделился Сагымбай КОЗЫБАЕВ, президент Академии журналистики Казахстана, профессор, доктор исторических наук, известный публицист, учёный и шестикратный лауреат премии Союза журналистов Казахстана, не так давно отметивший своё 75-летие – СМИ – это четвёртая ветвь власти и должна быть наравне с тремя другими ветвями. К мнению прессы должны прислушиваться, а, получается, в Казахстане журналистика стала «прислужницей власти», «цепным псом демократии» – как нас только не оскорбляют! Я считаю, это унизительно.

365 INFO . KZ . «Плюсы и минусы «новой оппозиции» перечислил политолог» — Сограждане устали не только от чиновников, но и от оппозиции, считает политолог Марат ШИБУТОВ. Все ищут новые формы работы с населением, но пока не очень удачно. Хотя интересные проекты у оппозиционеров есть, но шансов перерасти в нечто большее (например, полноценную партию) немного. Хотя бы потому, что количественный ценз для регистрации новых сейчас слишком велик. Кроме того, эксперт рассказал, что в Нацсовете уже предлагают этот ценз существенно снизить. Сам он настаивает, что 500 подписей будет вполне достаточно.

Тулеген АСКАРОВ – «Нацбанк стоит на перепутье?» — После критики президента Нацбанку предстоит решить дилемму – как усилить кредитование реального сектора, сохраняя стабильность финансовой системы.

LITER . KZ . «Для чего нужно проходить скрининг казахстанцам. Советы онкологов» — В эти дни в столице проходит VII съезд онкологов и радиологов РК. Воспользовавшись случаем, мы пригласили в гостиную ЛИТЕРа известных врачей, чтобы открыто поговорить про «жаман ауру» – «плохую болезнь», как иносказательно называют рак казахи. Ведь до сегодняшнего дня про страшный диагноз говорят больше шепотом. Тем временем в общей структуре заболеваний в Казахстане онкозаболевания поднялись на второе место после сердечно-сосудистых патологий. Для наших врачей, как и для их коллег в развитых странах, должно стать нормой «ловить» рак на старте. Но без скрининговых исследований, то есть без участия самих людей, которые должны знать «врага» в лицо, это проблематично.

AZATTYQ . ORG . «Дачники поневоле: почему люди живут на дачах круглый год?» — Тысячи людей в пригородных районах Уральска живут в дачных домах, не предназначенных для проживания зимой. В некоторых дачных сообществах нет газа, асфальта и водопровода. Однако для многих это единственная возможность приобрести жилье. Городские власти не могут повлиять на ситуацию, ссылаясь на отсутствие законов.

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