Против вывоза казахстанской нефти на реэкспорт выступает минэнерго

Нур-Султан. 22 октября. КазТАГ – Владимир Радионов/Азиза Жамалиева. Против вывоза казахстанской нефти на реэкспорт выступают в министерстве энергетики РК, в частности, речь идет о Кыргызстане.

«Официального экспорта бензина в Кыргызстан нет, есть серый экспорт. Мы знаем об этих схемах, в связи с чем мы подписали совместный приказ с МВД, КНБ, минфином и минэнерго, ввели ограничения экспорта светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом. Но (проблема с кыргызской стороной – КазТАГ) еще и в вывозе нефти», — сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, кыргызская сторона не согласна подписывать соглашение, по которому казахстанская сторона согласится поставлять нефть в Кыргызстан беспошлинно в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Если мы отправляем нефть в Кыргызстан, это беспошлинно, бюджет наш потеряет в среднем $60 за тонну. Но мы ставим условие: если у нас будут потери, то у вас не должно быть реэкспорта нефтепродуктов. То есть получить нашу нефть, переработать, а потом продать куда-нибудь там в Таджикистан или Афганистан бензин или дизельное топливо – так не получится. Мы спонсорами ничьими не будем, поэтому мы говорим: для своей нужды берете небольшое количество – нет вопроса. Пока они не согласны, переговоры продолжаются», — разъяснил свою позицию Бозумбаев.