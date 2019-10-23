Биртанов о Талгарской райбольнице: Надо ставить вопрос о закрытии медучреждения

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ — Надо ставить вопрос о закрытии Талгарской центральной районной больницы (ЦРБ), если местные исполнительные органы (МИО) не могут решить проблем в медучреждении, считает министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«В министерстве здравоохранения РК под руководством министра Елжана Биртанова состоялось селекторное совещание с участием представителей ведомства, руководителей структурных подразделений и управления здравоохранения Алматинской области. Основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся негативных публикаций в соцсетях о Талгарской ЦРБ Алматинской области и многочисленные жалобы, обращения и просьбы от населения. (…) По мнению главы ведомства, если местные власти не могут обеспечить медорганизацию необходимыми комуслугами, оборудованием, то тогда надо ставить вопрос о закрытии больницы», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы минздрава РК Гаухар Бисариной в соцсети в среду.

Как рассказал руководитель территориального департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) по Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, в этом медучреждении с 25 и по 28 июня была проведена проверка, в ходе которой выявлен ряд грубых нарушений режима безопасности и санитарных норм, что повлекло за собой перебои с горячей водой.

«В результате главврач больницы привлечен к ответственности в виде штрафа. Кроме того, за несоблюдение стандартов медуслуг и дезинфекционного режима, оштрафованы семь медработников», — следует из сообщения.

Министр акцентировал особое внимание на проблемах с обеспечением горячей водой Талгарской больницы.

«Почему у вас такая ситуация складывается? Есть санитарные нормы, правила, в которых четко написано, что перебоев с горячей водой не должно быть. С 2011 года эта проблема существует, и вы не знали все эти восемь лет, что такая проблема есть?» — обратился Биртанов к руководителю управления здравоохранения Алматинской области.

Он отметил, что такие проблемы рано или поздно могут привести к вспышке инфекций.

Также глава минздрава обратил внимание на очень высокие показатели материнской и младенческой смертности в этом регионе. Они выше республиканского уровня, поэтому данный вопрос будет вынесен на заседание правительства.

Наряду с этим на совещании был поднят вопрос ответственности управления здравоохранения за нехватку вакцин против гепатита А. Причины, как указал глава СК «Фармация» Берик Шарип, в несвоевременности подачи заявок от региона, так как по остальным областям такая ситуация не наблюдается.

В целом, было отмечено, что на медорганизацию поступает много жалоб, однако местные власти вовремя не реагируют на обращения.

Кроме того, были рассмотрены также моменты, касающиеся оснащенности оборудованием, ПМК, кадровым обеспечением и др.

«По итогам совещания министром даны соответствующие поручения по устранению данных нарушений. В частности, главному санитарному врачу РК Бекшину Ж.М. передать материалы проверки в части нарушений санитарно-эпидемиологического режима, перебоев снабжения горячей водой по Талгарской ЦРБ и касательно несвоевременного обеспечения вакцинами вирусного гепатита А региона в прокуратуру Алматинской области. Заместителю директора департамента науки человеческих ресурсов МЗ РК Кусаиновой А.С. подготовить и внести информацию об обеспеченности медицинскими кадрами в Талгарской ЦРБ. Главному санитарному врачу РК Бекшину Ж.М. подготовить письмо на имя акима Алматинской области Баталова А.Г. о соответствии занимаемой должности главного врача Талгарской ЦРБ Кульсеитова Н.Г. Руководителю ФСМС Айбатыру Жумагулову пересмотреть порядок распределения финансирования медицинских организаций инфекционного профиля на районном уровне. Руководителю управления здравоохранения: осветить в СМИ ввод в эксплуатацию районной больницы Шелек, Енбекшиказахского района после ремонта», — резюмируется в сообщении.