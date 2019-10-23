До $32 млрд будет доведен несырьевой экспорт Казахстана к 2025 году – Мамин

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство Казахстана планирует довести несырьевой экспорт к 2025 году до $32 млрд, заявил премьер-министр Аскар Мамин.

«Несырьевой экспорт, согласно экспортной стратегии, к 2025 году должен быть доведен до $32 млрд», — сказал Мамин в среду, отвечая на запрос члена комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Сакена Утебаева.

По словам мажилисмена, министерством торговли и интеграция выделяется из республиканского бюджета Т87,5 млрд, в том числе: на содействие продвижению экспорта казахстанских товаров предусмотрено – Т13,5 млрд, на создание благоприятных финансовых условий для экспортеров через увеличение уставного капитала НУХ «Байтерек» – Т34 млрд, для стимулирования экспортного финансирования через территориальные управления НУХ «Байтерек» – Т40 млрд. Кроме того, министерству сельского хозяйства на развитие потенциала продукции агропромышленного комплекса выделяется Т25,6 млрд, министерству инвестиций и инфраструктурного развития на аналогичные цели – Т3 млрд.

«Какой эффект получит государство, потратив указанные десятки миллиардов тенге, если рост экспорта в планируемый миннацэкономики период составит в среднем, лишь 1%?» — спросил Утебаев.

По словам главы кабмина, в 2019 году внешнеторговый оборот будет приближен к отметке $100 млрд, из которых 65% будет составлять экспорт, 35% – импорт.

«Мы планируем довести показатель внешнеторгового оборота, в том числе, несырьевого экспорта, который внутри будет расти, до $100 млрд. В этом году МВФ снизил прогноз роста мировой торговли. Всего лишь 1,1% в этом году ожидается, практически на 2,3% по сравнению с прогнозом на начало года», — отметил Мамин.

Тем не менее, добавил премьер, экспорт – приоритет для правительства. И названные мероприятия, по словам главы правительства, направлены на реализацию этой задачи. Мамин заверил, что названные суммы будут потрачены целевым образом.