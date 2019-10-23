Подравшимся с китайцами казахстанцам вменяют применение оружия – адвокат

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Подравшихся с китайцами в Алматинской области граждан Казахстана подозревают в применении оружия, сообщила адвокат Ляззат Ахатова.

«Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РК, ведутся следственные действия в отношении граждан Казахстана. Якобы они действовали в составе преступной группы с применением оружия – разбой, нанесли тяжкие телесные повреждения. Все пятеро находятся в следственном изоляторе, санкцию на арест дали на два месяца», — сказала Ахатова на пресс-конференции в среду.

При этом она пояснила, что, по словам подозреваемых, оружие они не применяли.

Напомним, 9 октября в Алматинской области произошла драка между китайскими рабочими и местными жителями. Поводом послужило избиение китайскими рабочими водителя-казаха. На следующий день группа местных жителей избила китайских рабочих, в результате чего несколько человек получили телесные повреждения.

«Они услышали, что трое китайцев избили одного казаха и избили китайцев, которые на самом деле были непричастны к первой драке. Они оружие не применяли, наоборот, арматура нашлась в автобусе, где сидели китайцы. Они признают, что пошли и избили их, но они оружие не применяли, а эта статья же с применением оружия. А тех китайцев 68 человек, депортировали, потому что они незаконно работали», — пояснила адвокат.

По ее словам, по версии следствия, пятеро местных жителей избили более 40 китайских рабочих.

«По делу 42 потерпевших, в автобусе было 42 китайца, по материалам дела так. Тех, кто якобы получил телесные повреждения, никто не видел», — сообщила Ахатова.