Денег на поддержку реального сектора экономики меньше из-за нехватки документов – Смаилов

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Отсутствием документации от регионов объяснил снижение бюджетных расходов на поддержку реального сектора экономики первый вице-премьер – министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

«Снижение связано с отсутствием подготовленной документации со стороны регионов. И по мере представления документации по проектам расходы будут доведены до плановых значений в рамках уточнения трехлетнего бюджета либо при формировании бюджета следующего года», — сказал Смаилов в ходе обсуждения республиканского бюджета на 2020-2022 годы на заседании мажилиса в среду.

Вместе с тем, он подтвердил, что доходная часть бюджета будет расти за счет улучшения бизнес климата и совершенствования налогового администрирования.

«Мы осуществляем работу по стимулированию инвестиций и улучшению бизнес-среды. Мы сейчас наблюдаем увеличение инвестиций в основной капитал, и есть планы довести этот показатель в ВВП до 30% к 2025 году. Готовится пакет по улучшению предпринимательства, количество субъектов бизнеса у нас растет. С другой стороны, мы рассчитываем на улучшение налогового и таможенного администрирования за счет цифровизации. В текущем году были введены автоматизированная система управления рисками, электронные счета-фактуры, со следующего года обязательным становится применение онлайн контрольно-кассовых машин», — уточнил глава минфина.

В том, что при снижении расходов на поддержку реального сектора экономики возможен рост налоговых поступлений, выразила сомнение депутат мажилиса Екатерина Никитинская. По данным проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы, прирост доходной части республиканского бюджета в 2020 году составит Т952,6 млрд, в 2021 –Т670,6 млрд, в 2022 – Т797,6 млрд. В свою очередь, снижение расходов на поддержку реального сектора экономики выглядит следующим образом: в 2020 – на Т180 млрд по сравнению с предыдущим годом, в 2021 – на Т355 млрд, в 2022 – на Т539 млрд.