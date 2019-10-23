Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс прежний

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента, а в Алматы курс прежний, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,5, а продажи – Т390,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т389,5, а продают по Т391,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,8, а продажи – Т390,4.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т389,75.