Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс прежний

Новости 64 0

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента, а в Алматы курс прежний, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,5, а продажи – Т390,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т389,5, а продают по Т391,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,8, а продажи – Т390,4.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т389,75.

Партий много, а здравого смысла нет Партий много, а здравого смысла нет
1632

Похожие материалы:

  1. Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, в Алматы и Шымкенте курс не изменился
  2. Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  3. Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  4. Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился
  5. Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Новости партнеров

Загрузка...