Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе и севере – гололед, на севере – низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -2-4, днем +4+6.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью 0+2, днем +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +3+5, днем +19+21.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на большей части 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Костанайской области местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду, гололед. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Акмолинской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду, гололед. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Алматинской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью -2+3.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Павлодарской области местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2-7.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Мангистауской области тоже местами ожидается туман. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Туркестанской области ночью местами ожидаются заморозки -1. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Кызылординской области без осадков. Днем +10+15, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области ночью местами дождь. Днем +8+13, ночью +3+8.

В Актюбинской области ночью местами небольшие дождь со снегом. Днем. +8+13, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — отметили синоптики.