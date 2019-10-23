За здравым смыслом? Это к Шибутову! 23.10.2019 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 177 0 Информационный вброс о создании праволиберальной партии членом НСОД вызвал широкий общественный резонанс Похожие материалы: В Азии, как говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны – Токаев Системные проблемы в сфере привлечения инвестиций в Казахстан назвал Токаев Токаев и Путин провели встречу в Сочи Странной назвал Токаев рассадку чиновников на совещании в Нур-Султане Партий много, а здравого смысла нет