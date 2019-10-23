Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Казахстан признали страной, свободной от птичьего гриппа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Сегодня на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) вышла информация о признании Казахстана страной, свободной от птичьего гриппа. Это большая заслуга всей ветеринарной службы Республики Казахстан, в том числе коллектива министерства сельского хозяйства, комитета ветеринарного контроля и надзора, Казахского научно-исследовательского института ветеринарии», — говорится в сообщении в среду.

В минсельхозе отметили, что птицеводческая отрасль является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса (АПК) Казахстана, основными направлениями которого являются – яичное и мясное.

«Данный статус позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на экономическое развитие и имидж Казахстана. Надо отметить, что эти меры направлены на реализацию поручения президента по открытию новых рынков», — сказано в сообщении.