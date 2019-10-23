Что продадим Штатам на «почти $1 млрд.»?

Подтверждений, что это серьезное намерение – нет. Наши министры научились разглагольствовать – теперь уже на высшем уровне

Шедевральная картина, только представьте: Вашингтон, 44 этаж одного из небоскребов, все чинно-благородно. За длинный стол переговоров, друг напротив друга, садятся два министра торговли. Со стороны Казахстана – Бахыт Султанов, со стороны США, Уилбур Росс.

— Так, что у нас там, в повестке дня? Реализация коммерческих и инвестиционных проектов?

— Да, реализация коммерческих и инвестиционных проектов.

— Хорошо, идем дальше. Обсудим вопрос оказания финансовой поддержки совместных проектов.

— Да, МФЦА ждет финансовую поддержку.

— Время близится к обеду, давайте еще затронем вопросы санкционной политики.

— Это очень актуальный вопрос…

Ну и так дальше, в том же духе. Именно такую картину и рисует пресс-релиз от министерства торговли и интеграции РК, разосланный СМИ на днях: «В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере внутренней и внешней торговли, экспорта товаров и услуг, реализация коммерческих и инвестиционных проектов, совместных проектов с компанией Tyson Foods, оказания финансовой поддержки совместных проектов (МФЦА), по вопросам санкционной политики, интеллектуальной собственности и электронной торговле, а также по сотрудничеству в рамках ВТО и ОЭСР».

Бахыт Султанов и Уилбур Росс

Когда, наконец, поменяются подходы в освещении важных событий? Когда и кто, наконец, поломает формат пресс-релизов и из них станет возможным получать ценные подробности? Ведь любая встреча министров на высшем уровне – это кладезь деталей, целая палитра мнений, которые важно знать, чтобы понимать перспективы сотрудничества.

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Новость о том, что наш министр торговли интеграции ездил в США, несколько дней назад заполонила все информационные ленты. Из заголовков стало известно, что Бахыт Султанов не просто так ездил, а с определенной миссией. Увидеть Вашингтон, позаседать на ежегодной встрече совета директоров группы Всемирного банка и МВФ. Ну и в рамках этих мероприятий пообщаться с коллегами не за чашкой кофе, а как положено – за столом переговоров.

Последняя часть – самая интересная. Учитывая присущие нашим чиновникам комплексы недостаточной полноценности, они при первой же возможности избегают публичности, они даже от отечественных журналистов бегают, и со своими коллегами из других стран общаются нечасто.

В бытность первого президента все мало-мальски важные вопросы для страны решались на самом высшем уровне. Назарбаев полетел, заявил, переговорил… Министры, конечно, были при нем, летали и за океан, и какие-то вопросы наверняка обсуждали со своими коллегами, но важные для Казахстана вопросы все равно поднимал только Нурсултан Назарбаев.

Мы настолько привыкли, что все инициативы исходили от первого лица в государстве, что нам начало казаться, что других лиц там, наверху, практически и нет. Так, свита.

И вот то, что еще год назад вообразить себе было невозможно, случилось: наш министр торговли встретился с американским министром торговли и состоялось не просто дежурное приветствие, а предметный разговор.

Безусловно, канва разговора была куда интереснее, чем изложено в пресс-релизе. Многие подробности нам знать, увы, не дано, но одна деталь-таки просочилась в этот опус.

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Взяв эту деталь за основу, журналисты наштамповали очень много новостей, на оптимистичный лад: «Бахыт Султанов предложил США 50 казахстанских товаров почти на $1 млрд.». Жалко, что в заголовках как-то не принято употреблять восклицательный знак, когда восторг зашкаливает.

А то, что он зашкаливает – однозначно. Да, наш министр не растерялся, это правда, и «предложил подкрепить положительный тренд во взаимной торговле, увеличив экспорт казахстанской продукции в США на сумму более $802,1 млн., по 50 товарным позициям», так говорится в пресс-релизе.

$800 млн. – как-то несолидно звучит, $1 млрд. – куда лучше! А ничего, что почти $200 млн., взятые с потолка, это годовой оборот взаимной торговли с Азербайджаном, Австрией или Болгарией? Или с Арменией, Молдовой, Туркменистаном и Кипром, вместе взятыми? Не слишком ли большая шкала допущений?

Но даже не эти вопросы главные. Куда важнее знать, чем именно собирается наш министр осчастливить американцев? Какие товары можно отгрузить хоть сегодня и отправить за океан? Чего нет в Штатах из того, что есть у нас? Может быть, мы сможем заместить какие-то китайские товары, против которых Трамп начал торговую войну? А, может быть, наши многочисленные заводы, построенные за счет бюджета и открытые с помпой, наконец начали производить уникальную продукцию?

Вопросов много, официального ответа нет. Классический пресс-релиз.

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«Соединенные Штаты Америки являются одним из основных стратегических партнёров Казахстана. Объем товарооборота между нашими странами в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 36% и составил $2,2 млрд. По итогам 8 месяцев 2019 года товарооборот между РК и США составил $1,4 млрд., сохраняя при этом данные за аналогичный период предыдущего года», — отмечает автор пресс-релиза. Не будем гадать, какой великий смысл заложен в замысловатой формулировке: «сохраняя при этом данные за аналогичный период предыдущего года».

Очевидно, дела идут неплохо. Но при этом надо понимать, что Казахстан пока не достиг паритета в торговле с США: мы экспортируем меньше, чем импортируем – $955,2 млн. и $1,268 соответственно.

Наш экспорт в США занимает долю всего в 1,6% от общего экспорта. Куда успешнее мы торгуем с другими странами. Наша экспортная десятка выглядит так: Италия (19,2%), Китай (10,3%), Нидерланды (10,1%), Россия (8,6%), Франция (6,3%), Республика Корея (4,9%), Швейцария (4,7%), Испания (3%), Узбекистан (2,7%), Япония и Румыния (по 2,5%).

Конечно, хотелось бы видеть США в этом списке, кто спорит? А, может быть, мы все заблуждаемся, и Бахыт Султанов – настоящий кудесник?

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