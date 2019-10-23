Размеры дефицита и другие параметры бюджета РК на 2020-2022 годы представили в мажилисе

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Размеры дефицита и другие параметры республиканского бюджета Казахстана на 2020-2022 годы представили в мажилисе, передает корреспондент агентства.

«Дефицит республиканского бюджета к 2020 году составит Т1,5 трлн, в 2021 году – Т1,2 трлн, в 2022 году – Т0,89 трлн», — говорится в заключении комитета мажилиса по финансам и бюджету на проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2020-2022 годы».

Размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет определен в объеме по Т2,7 трлн в 2020-2021 годах, а в 2022 году – снижен до Т2,6 трлн.

«При определении объемов трансферта учтены поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по освобождению с 2020 года компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года и выделению средств на повышение оплаты труда педагогов и работников культуры и искусства целевыми трансфертами из бюджета, пересмотрены объемы субвенций и изъятий», — отмечается в документе.

Закреплены минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на субсидирование агропромышленного комплекса (АПК), на капитальные затраты медицинских учреждений. Кроме того, по минимальным объемам бюджетных средств, направляемых на строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов среднего образования определен приоритетный порядок ликвидации аварийных и трехмерных школ и на капитальный ремонт объектов среднего образования со сроком эксплуатации 30 и более лет.

Объемы трансфертов общего характера, к которым относятся бюджетные изъятия и субвенции, составили: бюджетные изъятия на 2020 год – Т420,1 млрд, 2021 год – Т451,4 млрд, 2022 год – Т490,4 млрд, а бюджетные субвенции на 2020 год – Т2,104 трлн, на 2021 год – Т2,129 трлн, на 2022 год – 2,124 трлн.

В заключении комитета на проект закона РК «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году с ростом до 4,7% к 2024 году.

Национальным банком сохранен целевой коридор инфляции в пределах 4-5% в 2020 году со снижением до 3-5% в 2022-2024 годах.

Объем добычи нефти прогнозируется на уровне 90 млн тонн при мировой цене на нефть $55/барр и курсу Т380/$1.

Прогноз доходов (без учета трансфертов) на 2020 год определен в Т7,957 трлн или составит 113,4% к оценке текущего года, 98,4% занимают налоговые поступления.

Прогноз доходов (без учета трансфертов) на 2021 год – Т8,636 трлн, 2022 год – Т9,44 трлн.

В налоговых поступлениях 2020 года на НДС приходятся 48,6%, на КПН – 24,9%.

По неналоговым поступлениям прогноз на 2020 год определен в сумме Т121,3 млрд. Наибольший удельный вес в них занимают дивиденды на госпакеты акций – 15,7%, поступления аренды за использование комплекса «Байконур» – 36%.

Расходы проекта бюджета увеличены на Т809,3 млрд.

Субвенции регионам в 2020 году составят Т2,2 трлн, в 2021 году – Т 2,3 трлн, в 2022 году – Т2,4 трлн.