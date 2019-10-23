С 200% накруткой продают продукты в селах СКО

Петропавловск. 23 октября. КазТАГ – С 200% накруткой продают продукты в селах Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Имеется разница и в стоимости гречневой крупы, которая отпускается из стабфонда по цене Т120. Но отдельные районы либо не знают об этом, либо совершенно плохо работают со стабфондом. На сегодня районные предприниматели закупили у стабфонда 1,2 тонны гречки. Стоимость ее в магазинах сел Элитное и Байтерек Кызылжарского района соответственно Т190 и Т272. Несмотря на близость села Байтерек к городу, наценка достигает 200%. И таких примеров очень много можно привести», — сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Он сообщил, что проведенный мониторинг выявил ряд фактов разницы в уровне цен.

«Средняя цена на рис по области – Т310. На стоимость товара оказывает влияние, как известно, транспортная логистика. Однако порой складывается иная ситуация: село Новотроицкое района М. Жумабаева находится на 15 км дальше от Петропавловска, чем село Байтерек Кызылжарского района, но рис там дешевле на Т30», — проинформировал глава региона.

По его данным, нередко значительно отличаются цены в магазинах одного и того же населенного пункта.

«К примеру, в магазине «Ирина» города Булаево стоимость риса – Т360, а в магазине «Фаворит», который находится буквально в 100 метрах, – Т450. Рис Акмаржан в селе Явленке в магазиен «Анастасия» – Т360, в магазине «Фрегат» – Т420. За последнюю неделю цена на сахар снизилась на 2,2%, однако в отдельных районах процесс ценообразования вызывает большие вопросы. Так, в магазине «Дос» села Астраханки Аккайынского района стоимость сахара превышает среднеобластное значение на 20%, в магазине «Гульнар» села Талшик Акжарского района – на 32%», — констатировал аким.

По его мнению, это говорит о том, что власти не контролируют там ситуацию.

«Надо в ручном режиме это делать. Цены на продукты питания, энергоносители, коммунальные услуги – это наиболее ощутимые вещи, именно на них заложены затраты в прожиточном минимуме. Акимы сельских округов должны в ежедневном режиме контролировать – что было вчера, позавчера. Если идет повышение – информировать район, а тот должен разбираться, за счет чего это происходит. А может быть, там сговор? Таких фактов очень много. Акимы районов должны рассматривать эти вопросы еженедельно на заседаниях акиматов», — заключил Аксакалов.