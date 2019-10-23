Спецкод внесут в бюджетную классификацию РК для контроля целевого расходования трансфертов

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Специальный код внесут в бюджетную классификацию Казахстана для контроля целевого расходования трансфертов, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Чтобы в течение года был контроль за целевым использованием трансфертов, в частности, на нужды агропромышленного комплекса, строительство школ, ремонт поликлиник, совместно с минфином нами разработан следующий механизм: будет внедрен специальный код бюджетной классификации, через который будет осуществляться контроль использования субвенций», — сказал Даленов на заседании мажилиса в среду.

По его словам, если местные исполнительные органы (МИО) не будут направлять полученные средства целевым порядком на указанные мероприятия, финансирование будет приостанавливаться в течение месяца.

«Данный механизм заработает 1 января 2020 года одновременно с обсуждаемым Законом РК «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020-2022 годы», — уточнил глава МНЭ.

Вместе с этим, он добавил, что в проекте указанного закона предусмотрено «специальное приложение».

«В нынешнем законопроекте целевые субсидии регионам выделяются отдельным приложением для того, чтобы можно было целевым же образом контролировать использование данных средств. Как это будет происходить? МИО, согласно этим приложениям, должны будут в зеркальном порядке точно такие же расходы предусмотреть у себя в бюджете. Неисполнение данных минимальных требований в конце года будет означать возврат выделенных трансфертов», — уточнил Даленов.

Данные нововведения глава миннацэкономики озвучил в ответ на вопрос депутата мажилиса парламента РК Петра Шарапаева. По мнению парламентария, МИО зачастую используют средства трансфертов общего характера по своему усмотрению, что требует дополнительного контроля.